Тероборона Волыни применила FPV-дрон и уничтожила "Урал" с боекомплектом (видео)

Оператор FPV-дрона нанес по транспортному средству точный удар, который спровоцировал детонацию боекомплекта.

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Бойцы Луцкого батальона Волынской бригады теробороны уничтожили на востоке Украины российский грузовик с боекомплектом. В пресс-службе подразделения в Facebook сообщили подробности.

Украинские защитники зафиксировали "Урал" оккупантов, который они пытались замаскировать. Информация о месте пребывания была использована эффективно. Оператор FPV-дрона нанес по транспортному средству точный удар.

В результате атаки грузовик полностью выгорел. На видео можно увидеть, что вокруг видны следы взрывов боекомплекта.

"Горело ярко — да еще и с эффектными эпизодами хлопка!" — говорится в заметке.

Бойцы пообещали и в дальнейшем уничтожать технику российских захватчиков.

Тероборона Волыни в войне с Россией

Волынские теробороновцы в июле 2023 года применили 155-мм гаубицу FH-70 и уничтожили российскую БМП. Бойцы с Волыни зафиксировали технику оккупантов благодаря дронам и уничтожили в лесу БМП-1 с помощью 155-мм гаубицы FH-70.

В мае волынская тероборона уничтожила танк войск РФ выстрелом из гаубицы FH70. Точный выстрел из 155 мм гаубицы FH70 позволил оставить россиян без танка, который был тщательно спрятан в лесу. Бойцы отметили, что это уже далеко не первая единица российской бронетехники, которую бойцам с Волыни удалось ликвидировать вместе с подразделением Национальной полиции "Захід". Украинские защитники намерены и в дальнейшем противодействовать оккупантам.

Напомним, 15 сентября бойцы бригады им. Ивана Богуна уничтожили вражеский БТР. В результате успешной работы Сил обороны сгоревший транспорт сделал невозможным свободный проход другой техники. Российская техника стояла в поле. Впоследствии воины применили артиллерию и ликвидировали боевую машину.