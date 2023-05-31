Волынская терроборона уничтожила танк ВС РФ из гаубицы FH70 (видео)

Меткий выстрел из 155 мм гаубицы FH70 позволил оставить россиян без танка, который был тщательно спрятан в лесу.

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Подразделения Волынской бригады теробороны ликвидировали танк российских войск выстрелом из гаубицы FH70. Видео было опубликовано в Facebook 31 мая.

В ролике можно увидеть, что тяжелую бронетехнику россияне решили спрятать в лесу.

Успешная операция была проведена совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции "Захід". Благодаря эффективному взаимодействию и удалось обнаружить тяжелую бронетехнику.

"Меткий выстрел из 155 мм гаубицы FH70 — и есть громкий и красивый хлопок!", – говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что это уже далеко не первая единица российской бронетехники, которую удалось бойцам из Волыни ликвидировать технику россиян вместе с подразделением Национальной полиции "Захід". Украинские защитники намерены и дальше противодействовать оккупантам.

Характеристика гаубицы FH70

Гаубица FH70 – это прицепная самоподвижная пушка, которая находится на вооружении с 70-х годов ХХ века. FH70 специалисты разрабатывали для замены 155-мм гаубицы M114 и снаряжении батальонов, выполнявших функции всеобщей поддержки в немецких полках дивизионной артиллерии. Гаубица также была предназначена для оснащения полков поддержки Великобритании (для замены 5,5-дюймовой пушки). Ее фактически использовали регулярные полки Великобритании для непосредственной поддержки пехотных бригад до завершения периода «холодной войны». Ее калибр – 155 мм. Темп стрельбы составляет 3 выстрела за 15 секунд. Стрельба осуществляется на расстояние 24-30 км.

Напомним, 2 мая Силы территориальной обороны ВСУ показали, как тероборона ВСУ использует трофейную технику. Оператор-наводчик под псевдонимом "Арей" рассказал, что у российских боевых машин есть определенные преимущества и недостатки. Маневренность и мощное вооружение в БМП он назвал основными преимуществами боевой машины. Военный положительно оценил эффективность 30-мм пушки, скорострельность которой, по его словам, составляет 1500 выстрелов в минуту.