Российская БМП-2 изнутри: как тероборона ВСУ использует трофейную технику (видео)

Летом 2022 года, как рассказали бойцы ТрО, транспортировать из поля боя российскую технику им помогал гражданский тракторист.

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Бойцы территориальной обороны Вооруженных сил Украины успешно используют БМП-2, которую удалось захватить на поле боя в прошлом году. Видео опубликовали 2 мая Силы территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Оператор-наводчик под псевдонимом "Арей" рассказал, что у такой техники есть как преимущества, так и недостатки. Маневровость и мощное вооружение он назвал основными достоинствами боевой машины.

"Это большая огневая мощность. Если экипаж маневрирует, по нему практически невозможно прицелиться", – отметил он.

Военный положительно оценил эффективность 30-мм пушки, скорострельность которой, по его словам, составляет 1500 выстрелов в минуту. Снарядов в боекомплекте 500 единиц. Наведение на цель осуществляется прицелами – для боев днем и ведения огня ночью. Бойцы 93-й бригады помогли установить новый двигатель.

Командир роты огневой поддержки под псевдонимом "Наварра" 108 бригады ТРО отметил, что десантный отсек способен разместить восьмерых бойцов. С учетом современной экипировки такого количества личного состава все же находиться сложно.

Он напомнил, что в прошлом году получить трофей помогал тракторист. Парень помог транспортировать боевую машину с поля боя.

"Тракторист местный, которого надели в бронежилет, каску, дали радиостанцию", – вспоминает боец.

Напомним, 26 апреля бойцы 17-й танковой бригады имени Константина Пестушка рассказали, как захватили танк Т-62 российских войск. Украинские защитники отметили, что им достаточно сложно представить, сколько лет этой бронетехнике, но россияне до сих пор ее применяют в попытке захватить территорию Украины.

Также в ГНСУ 18 апреля показали тренировки гранатометчиков накануне боев. Во время учебы украинские защитники используют российскую технику в качестве мишени. Нормативы отрабатываются успешно. В дальнейшем техника используется против захватчиков в поле боя.