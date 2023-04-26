Раритетный трофей: бойцы бригады ВСУ захватили танк Т-62 ВС РФ (фото)

Трофейный российский танк Т-62 с украинской национальной символикой на борту выполняет задачи на фронте.

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Бойцы 17-й танковой бригады имени Константина Пестушка захватили танк Т-62 российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

Они не поведали подробности успешной операции. Украинские защитники отметили, что им достаточно сложно представить, сколько лет этой бронетехнике, но россияне до сих пор ее применяют в попытке захватить территорию Украины.

"Трофейный российский танк Т-62", – говорится в сообщении.

История возникновения Т-62

Советские конструкторы приступили к разработке среднего танка в 1957 году. Т-62 оказался глубокой модернизацией танка Т-55. Первые два или три опытных образца нового танка вышли в период с января по март 1959 под шифром "Уралец". Опытные образцы прошли заводские испытания с 4 ноября 1959 года по 14 апреля 1960 года. Они содержат ходовые испытания объемом 4000 км и стрельбу из новой пушки. Конструкцию танка впоследствии решили доработать, проанализировав результаты обстрела корпуса.

Напомним, что в России зафиксировали новый эшелон "модернизированных" Т-62М. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал видео. Он иронически отреагировал на попытку российских захватчиков снова использовать танки, которые уже заводы РФ не производят. По его словам, установка динамической защиты "Контакт-1" и металлополимерных блоков кажется очень примитивной.

Также 12 апреля стало известно, что Запорожская бригада терробороны получила на вооружение трофейный Т-62М. В публикации Генштаба отметили, что бойцы усугубляют знание основных принципов ведения боевых действий на танке. Экипажи осваивают, как управлять танками и выполнять разные задачи в поле боя. Обучение на танках непростое.

Нидерландский OSINT-проект Oryx 17 марта сообщил, что на территории Украины уничтожили танк Т-62 армии России образца 2022 года. Впервые улучшенный танк Т-62М на 103 бронетанковом ремонтном заводе под Читой видели на фронте в феврале этого года. Известно, что российские рабочие проваливают заказ Минобороны. Как и где ликвидировали военную технику российских окупантов, специалисты из Нидерландов не уточнили.