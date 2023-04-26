Раритетний трофей: бійці бригади ЗСУ захопили танк Т-62 ЗС РФ (фото)

Трофейний російський танк Т-62 з українською національною символікою на борту вже виконує завдання на фронті.

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Бійці 17-ої танкової бригади імені Костянтина Пестушка захопили танк Т-62 російських військ. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.

Вони не розповіли подробиці успішної операції. Українські захисники зазначили, що їм досить складно уявити, скільки років цій бронетехніці, але росіяни й досі її застосовують у намаганні захопити територію України.

"Трофейний російський танк Т-62", – йдеться у дописі.

Історія виникнення Т-62

Радянські конструктори розпочали розробку середнього танка у 1957 році. Т-62 виявився глибокою модернізацією танка Т-55. Перші два чи три дослідні зразки нового танка вийшли у період з січня по березень 1959 під шифром "Уралець". Дослідні зразки пройшли заводські випробування з 4 листопада 1959 по 14 квітня 1960 року. Вони містять ходові випробування об'ємом 4000 км і стрільбу з нової гармати. Конструкцію танка згодом вирішили доопрацювати, проаналізувавши результати обстрілу корпусу.

Нагадаємо, що в Росії зафіксували новий ешелон "модернізованих" Т-62М. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував відео. Він іронічно відреагував на спробу російських загарбників знову використовувати танки, які вже заводи РФ не виробляють. З його слів, встановлення динамічного захисту "Контакт-1" та металополімерних блоків здається дуже примітивним.

Також 12 квітня стало відомо, що Запорізька бригада тероборони отримала на озброєння трофейний Т-62М. У публікації Генштабу зазначили, що бійці поглиблюють знання основних принципів ведення бойових дій на танку. Екіпажі освоюють, як керувати танками та виконувати різні завданні в полі бою. Навчання на танках непросте.

Нідерландський OSINT-проєкт Oryx 17 березня повідомив, що на території України знищили танк Т-62 армії Росії зразка 2022 року. Вперше покращений танк Т-62М на 103-му бронетанковому ремонтному заводі під Читою бачили на фронті у лютому цього року. Відомо, що російські робітники провалюють замовлення Міноборони. Як і де ліквідували військову техніку російських окупантів, фахівці з Нідерландів не уточнили.