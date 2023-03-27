В Росії зафіксували новий ешелон "модернізованих" Т-62М (відео)

Судячи з кадрів з соцмереж, російські бронемашини отримали динамічний захист "Контакт-1" та металополімерні блоки.

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У Telegram з'явилося відео, на якому зафіксовано ешелон з російськими танками Т-62М після так званої модернізації. Відео 27 березня прокоментував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він іронічно відреагував на спробу росіян знову використовувати танки, які вже не виробляють. З його слів встановлення, динамічного захисту "Контакт-1" та металополімерних блоків виглядає дуже примітивно.

"А де ж протикумулятивні екрани з ґратами і "курники" на вежі? Доварять у зоні бойових дій?", – зазначив фахівець.

Коваленко вже зазначав, що весь процес "модернізації" танків Т-62 практично зупиняється на встановленні на них динамічного захисту "Контакт-1" та металополімерних блоків. З його слів, це не тільки не підвищить їхній рівень бронезахисту, але і значно знизить мобільність та показники надійності через важке обважування броні.

Він назвав це наочним приклад того, як сучасний російський ВПК не може навіть взяти та розконсервувати бронетехніку часів СРСР. У процесі розконсервації своїм втручанням росіяни погіршують стан бронетехніки, яка й так є дуже давньою.

Нагадаємо, 22 березня у РФ зафіксували ешелон танків Т-54 виробництва 1946-го року. Т-54, прийнятий на озброєння у СРСР в 1946 році. Цій бронетехніці більше років, аніж президенту РФ Володимиру Путіну, який народився 7 жовтня 1952 року.

Коваленко також 23 березня наголосив на тому, що російські загарбники вже не мають можливості комплектувати бойові підрозділи повністю. Він звернув увагу на зменшення у російських військах кількості бронетехніки, яка за штатом повинна бути іншою. Бази зберігання радянської техніки вже не здатні впоратися з необхідністю постачання "заліза" до армії РФ.