Старіші за Путіна: у РФ почали відправляти на фронт танки Т-54 виробництва 1946-го року, — CIT (фото, відео)

"Друга армія світу" зняла зі зберігання на базі у місті Арсеньєв радянські танки Т-54, які почали розробляти ще до закінчення Другої світової війни.

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Танки сімейства Т-54/55 вперше з початку війни почали вивозити з резервної бази на Далекому Сході. Про це 22 березня повідомили аналітики Conflict Intelligence Team (CIT).

Фахівці зазначили, що ешелон нещодавно вирушив з Арсеньєва Приморського краю. У цьому місті розташована 1295 Центральна база резерву і зберігання танків. Це вже не перша спроба постачання старої бронетехніки з цієї локації. У жовтні 2022 року в Єкатеринбурзі російські військові зняли ешелон з танками Т-62М(В), що також вирушив з Арсеньєва.

Розслідувачі наголосили на тому, що факти використання танків Т-62 підтвердили ще влітку 2022 року. За відповідними фотографіями фахівці визначили, що на базі в Арсеньєві зберігалося окрім Т-72Б та Т-80БВ значна кількість Т-62М(В), Т-54 та Т-55.

"Зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше", – йдеться у дописі.

CIT проаналізувала супутникові фото з цієї бази. Згодом було встановлено, що в період з червень по листопад 2022 року її залишив мінімум 191 танк (ймовірно, переважно Т-62). Їхня кількість може бути більшою, адже готова техніка розташовується в ангарах, що не дозволяє здійснити точний підрахунок. Також наразі невідома кількість відправлених на фронт цих моделей танків, які ще можуть застосувати російські війська.

Олександр Коваленко, координатор групи "Інформаційний спротив" зазначив, що у РФ 10 років розповідали про Т-14 "Армата", але за рік війни в України відправляють Т-54, прийнятий на озброєння в 1946 році. Цій бронетехніці більше років, аніж президенту РФ Володимиру Путіну, який народився 7 жовтня 1952 року.

"Судячи з кількості, рота Т-54 на стероїдах, а виходячи з коментаря за кадром, можна говорити про танковий батальйон", – розповів він у Telegram.

Раніше Фокус повідомляв дані, оголошені наприкінці лютого 2022 року, нідерландським OSINT-проєктом Oryx щодо знищення в Україні танку Т-62 армії Росії зразка 2022 року. Подробиці ліквідації фахівці не оголосили.