В Україні знищили танк Т-62 армії Росії зразка 2022 року, — Oryx

Вперше покращений танк Т-62М на 103-му бронетанковому ремонтному заводі під Читою бачили на фронті у лютому цього року. Відомо, що російські робітники провалюють замовлення Міноборони.

Related video

Збройні сили України знищили найновіший танк Т-62 російських окупантів зразка 2022 року. Про це повідомив нідерландський OSINT-проект Oryx.

Як і де ліквідували військову техніку загарбників, фахівці не уточнили. Армія РФ за час повномасштабної війни в Україні втратила щонайменше 1845 танків, випливає з підрахунків.

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні про втрати військової техніки окупантів наводив інші цифри. Загалом українські військові за часи великої війни знищили 3506 танків ЗС РФ.

ЗСУ знищили понад 3,5 тисячі танків росіян

Як у Росії покращували танки Т-62?

Вперше покращену версію танка Т-62М зразка 2022 року побачили на фронті у лютому цього року. До танка прикрутили новий тепловізійний перископічний приціл 1ПН96М і прибрали далекомір КДТ-2/1.

Ця модель танка прибрали динамічний захист. Російське командування говорило, що Т-62М за характеристиками випереджає Т-72 чи Т-80.

За даними видання Army Recognition, Москва запустила програму модернізації 800 танків Т-62М та Т-62МВ. Вони повинні замінити на фронті знищені Т-72, ​​Т-80 та Т-90.

Танк планують оснастити дизельним двигуном потужністю 780 к. с.

Поліпшують бронетехніку на 103 бронетанковому ремонтному заводі під Читою. Т-62 повинні отримати додаткове бронювання корпусу та вежі, захист "Контакт" та протикумулятивні гратчасті екрани.

Гладкоствольна гармата танка калібру 115 мм повинна мати можливість стріляти далекобійними ракетами. Танк планують оснастити дизельним двигуном потужністю 780 к. с.

Нагадаємо, що видання Defense Express 13 березня повідомляло про нездатність 103-го бронетанкового заводу виконати замовлення Міноборони РФ щодо відновлення 23 танків Т-62 за 1 місяць. Насправді робітники заводу можуть модернізувати максимум 7 танків на місяць.

Британська військова розвідка помітила 6 березня перекидання в Україну старих танків Т-62 1960-х років випуску. Застарілі танки використовують через високі втрати бронетехніки, зазначили фахівці.