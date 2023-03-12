7 танків на місяць: РФ не здатна виконувати план відновлення Т-62, – ЗМІ (фото)

Незважаючи на організацію модернізації танка на бронетанковому заводі, готові вироби відрізняються між собою деякими додатковими елементами захисту.

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103-й бронетанковий ремонтний завод під Читою виявився нездатним відновлювати по 23 танки Т-62 на місяць, як це планувалося на замовлення Міноборони Росії. Про це повідомляє Defense Express.

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв розповів про подробиці відновлення та модернізації танків Т-62. Завод отримав контракт на 800 танків із терміном виконання у 3 роки. На підприємстві мали б виготовляти по 22-23 машини, аби вкластися у строки.

Гурулєв повідомив, що за весь час з моменту отримання замовлення було відновлено танковий батальйон плюс кілька машин. У виданні зазначають, що 103-й бронетанковий ремонтний завод працює в три зміни, а танковий батальйон складає близько 36 танків. Роботи велися із середини жовтня до початку березня. Таким чином виходить, що реальна здатність до ремонту та модернізації танків на заводі становить близько 7 машин на місяць.

Тепловізійний приціл 1ПН-95МТ-02

Т-62 додатково оснащують елементами броні та динамічним захистом (ДЗ), а також встановлюють тепловізійний приціл 1ПН-96МТ-02. При цьому бронювання танка, як пишуть автори, має хаотичний вигляд. На один танк просто приварили додаткову масивну бронеплиту, а зверху встановили ДЗ. Також вежу посилили бронею, яку називають "бровами Ілліча". На іншій машині встановили динамічний захист, але без додаткового аркуша броні на корпусі, а вежу покрили динамічним захистом, чого не було в попередньому танку.

Т-62 без посиленої лобової деталі, але з динамічним захистом вежі Т-62 з посиленою лобовою деталлю, але без ДЗ на вежі

Таке рішення зі збільшенням усієї маси танка та підвищенням навантаження на передню частину може вплинути на характеристики танка, наголошують у виданні. До того ж модернізовані Т-62 отримуватимуть пошкодження на полі бою та їх також потрібно буде ремонтувати, що не дасть підприємству наростити свої можливості.

Нагадаємо, 6 березня у британській розвідці заявили, що РФ перекидає на фронт застарілі танки Т-62 через високі втрати в бронетехніці.

25 лютого аналітики зафіксували у ЗС РФ танки Т-62 зразка 2022 року. Модернізація також відрізняється від показаної зараз.