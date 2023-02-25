У ЗС РФ почали з'являтися модернізовані танки Т-62 зразка 2022 року

Російські ЗМІ писали, що старі Т-62 навіть кращі, ніж новіші Т-72 або Т-80 — вони простіші в експлуатації і техобслуговуванні.

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На одному з напрямків у військ РФ помічено танк Т-62М зразка 2022 року. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

На фотографії російських солдатів у зоні бойових дій було вперше помічено модернізований танк Т-62М. Модель зразка 2022 має кілька відмінностей від базової моделі. На танк встановили новий тепловізійний перископічний приціл 1ПН96МТ замість старої оптики. Також прибрали далекомір КДТ-2/1. Заявляється, що в новому прицілі є вбудований далекомір.

Крім цього, на танк не стали встановлювати динамічний захист, який має підвищити захист.

Додамо, в Army Recognition вказували, що в РФ роблять вигляд, що модернізація танка Т-62М — це чудова ідея. А на Заході буцімто недооцінюють перспективи радянських машин. У російських ЗМІ заявляють, що Т-62М навіть краще, ніж Т-72 чи Т-80. Вони простіші в експлуатації та освоєнні. До того ж старіші машини можуть зміцнити резервні частини та підрозділи на 2-3 лінії.

Нагадаємо, 15 листопада ЗСУ затрофеїли російський танк Т-62 1967 року випуску.

14 вересня ЗСУ вперше затрофеїли танк Т-62 — їх використовують на Херсонському й Донецькому напрямках.