ЗСУ затрофеїли російський танк Т-62 1967 року випуску (відео)
На Т-62 є традиційний для російських танків "мангал" на даху, але немає додаткового бронювання ні на башті, ні на корпусі.
Українські військові затрофеїли російський танк Т-62, випущений 1967 року. Про це повідомляє Oryx.
Бійці захопили танк під час визволення Херсонської області. Це найстаріший російський танк із серії Т-62, який ЗСУ захоплювали. Судячи з відео, танк не проходив жодних модернізацій, окрім встановлення на башті "мангала". За задумом такі грати повинні захищати танк від прильотів з повітря ракет ПТРК Javelin або безпілотника Bayraktar.
Жодного динамічного захисту на Т-62 не помічено. Перед цим ЗСУ захоплювали в основному Т-62М та Т-62МВ з додатковим захистом на корпусі та башті. Крім того, модифікація Т-62МВ отримала покращену систему управління вогнем.
На цей момент ЗСУ захопили 38 танків Т-62 різних модифікацій.
Нагадаємо, вперше українські військові затрофеїли Т-62 14 вересня на одному із напрямків. Також повідомлялося, що ЗСУ використовуватимуть раритетні танки для тероборони або Нацгвардії.