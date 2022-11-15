ВСУ затрофеили российский танк Т-62 1967 года выпуска (видео)

На Т-62 есть традиционный для российских танков "мангал" на крыше, но нет дополнительного бронирования ни на башне, ни на корпусе.

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Украинские военные затрофеили российский танк Т-62, который был выпущен в 1967 году. Об этом сообщает Oryx.

Бойцы захватили танк в ходе освобождения Херсонской области. Это самый старый российский танк из серии Т-62, который ВСУ захватывали. Судя по видео, танк не проходил никаких модернизаций, кроме установки на башне "мангал". По задумке такая решетка должна защищать танк от прилетов с воздуха ракет ПТРК Javelin или беспилотника Bayraktar.

Никакой динамической защиты на Т-62 не замечено. Перед этим ВСУ захватывали в основном Т-62М и Т-62МВ с дополнительной защитой на корпусе и башне. Кроме этого модификация Т-62МВ получила улучшенную систему управления огнем.

На данный момент ВСУ захватили 38 танков Т-62 различных модификаций.

Напомним, впервые украинские военные затрофеили Т-62 14 сентября на одном из направлений. Также сообщалось, что ВСУ будут использовать раритетные танки для теробороны или Нацгвардии.