ВСУ затрофеили несколько Т-62: будут ли использоваться устаревшие танки бойцами (фото)

Украинские военные создают кустарные образцы различной техники, поэтому советские Т-62 также могут пригодиться для теробороны и Нацгвардии.

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Российские войска потеряли свыше 700 танков весной в ходе вторжения в Украину. Это вынудило их расконсервировать устаревшие танки Т-62 и отправлять их на фронт. ВСУ захватили несколько Т-62. Об этом сообщает Forbes.

В качестве трофеев украинские военные захватили уже 9 Т-62. На вопрос, будут ли ВСУ использовать настолько старые танки, авторы отвечают, что несомненно. Украинская армия без колебаний будет использовать не только Т-62, но и любое другое даже более старое оружие. Соперник советскому Т-62 — это американские М60, которые в западных армиях заменены на более совершенные образцы.

[ + – ] Трофейный Т-62

Армия РФ планировала использовать Т-62 на позициях для укрепления обороны. Они не шли в наступление из-за своей уязвимости перед Javelin и украинскими Т-64. Однако в ходе контрнаступления Т-62 также попадают под раздачу.

Для украинской армии Т-62 могут также оказаться полезны для формирований на второй линии — территориальной обороны и Нацгвардии. Их командование не отправляет на сложные и опасные операции.

Кроме того, по крайней мере несколько украинских инженеров имеют непосредственный опыт работы с Т-62. Киев унаследовал некоторые старые танки от советской армии, когда Украина стала независимой в 1991 году. Вдобавок в Украине вовсю делают кустарные образцы техники, поэтому Т-62 также может стать полезным.

Напомним, 26 сентября бойцы ВСУ затрофеили Т-62М на Херсонском направлении. Танк находится в исправном состоянии.

Впервые Т-62 затрофеили бойцы ВСУ 14 сентября. Российские оккупанты прозвали его Fury — ярость.