ЗСУ затрофеїли кілька Т-62: чи використовуватимуться застарілі танки бійцями (фото)

Українські військові створюють кустарні зразки різної техніки, тому радянські Т-62 також можуть стати в пригоді для тероборони та Нацгвардії.

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Російські війська втратили понад 700 танків навесні під час вторгнення в Україну. Це змусило їх розконсервувати застарілі танки Т-62 та відправляти їх на фронт. ЗСУ захопили кілька Т-62. Про це повідомляє Forbes.

Як трофеї українські військові захопили вже 9 Т-62. На запитання, чи використовуватимуть ЗСУ настільки старі танки, автори відповідають, що безсумнівно. Українська армія без вагань використовуватиме не лише Т-62, а й будь-яку іншу навіть старішу зброю. Суперник радянському Т-62 — це американські М60, які в західних арміях замінено на більш досконалі зразки.

[ + – ] Трофейний Т-62

Армія РФ планувала використати Т-62 на позиціях для зміцнення оборони. Вони не йшли в наступ через свою вразливість перед Javelin та українськими Т-64. Проте під час контрнаступу Т-62 також потрапляють під роздачу.

Для української армії Т-62 можуть також виявитися корисними для формувань на другій лінії — територіальної оборони та Нацгвардії. Їхнє командування не відправляє на складні та небезпечні операції.

Крім того, принаймні кілька українських інженерів мають безпосередній досвід роботи з Т-62. Київ успадкував деякі старі танки від радянської армії, коли Україна стала незалежною у 1991 році. До того ж в Україні роблять кустарні зразки техніки, тому Т-62 також може стати корисним.

Нагадаємо, 26 вересня бійці ЗСУ затрофеїли Т-62М на Херсонському напрямку. Танк перебуває у справному стані.

Уперше Т-62 затрофеїли бійці ЗСУ 14 вересня. Російські окупанти прозвали його Fury — лють.