В ВС РФ начали появляться модернизированные танки Т-62 образца 2022 года

Российские СМИ писали, что старые Т-62 даже лучше, чем более новые Т-72 или Т-80 — они более простые в эксплуатации и техобслуживании.

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На одном из направлений у войск РФ замечен танк Т-62М образца 2022 года. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

На фотографии российских солдат в зоне боевых действий был впервые замечен модернизированный танк Т-62М. Модель образца 2022 года имеет несколько отличий от базовой модели. На танк установили новый тепловизионный перископический прицел 1ПН96МТ вместо старой оптики. Также был убран дальномер КДТ-2/1. Заявляется, что в новом прицеле есть встроенный дальномер.

Кроме этого, на танк не стали устанавливать динамическую защиту, которая должна повысить защиту.

Добавим, в Army Recognition указывали, что в РФ делают вид, что модернизация танка Т-62М — это отличная идея. А на Западе якобы недооценивают перспективы советских машин. В российских СМИ заявляют, что Т-62М даже лучше, чем Т-72 или Т-80. Они более простые в эксплуатации и освоении. Вдобавок более старые машины могут укрепить резервные части и подразделения на 2-3 линии.

Напомним, 15 ноября ВСУ затрофеили российский танк Т-62 1967 года выпуска.

14 сентября ВСУ впервые затрофеили танк Т-62 — их используют на Херсонском и Донецком направлениях.