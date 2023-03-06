РФ перекидає на фронт застарілі Т-62, щоб заповнити втрати, — британська розвідка

За даними відомства, навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, яка вважається головним танковим з'єднанням Росії, будуть переозброєні на Т-62 60-річної давності замість танків нового покоління Т-14 "Армата".

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У відповідь на втрати важкої бронетехніки російські військові перекидають в Україну застарілу техніку, яка має багато вразливих місць на сучасному полі бою. Раніше планувалося, зазначають у відомстві, що 1-а гвардійська танкова армія отримає основні бойові танки нового покоління Т-14 "Армата" у 2021 році. Про це йдеться у свіжому зведенні британської розвідки за 6 березня.

Існує реальна можливість того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, ймовірно, головної танкової сили Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб заповнити колишні втрати. При цьому планувалося, що 1-а гвардійська танкова армія отримає основні бойові танки нового покоління Т-14 "Армата" у 2021 році", — зазначили у розвідці.

За даними відомства, останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, вперше поставлені на озброєння у 1954 році, також були вперше ідентифіковані в Україні. Однак обидва типи старовинних транспортних засобів матимуть багато вразливостей на сучасному полі бою, зокрема відсутність сучасної динамічної броні.

Нагадаємо, на початку березня Warspotting оновили дані про втрати ЗС РФ під Вугледаром. За інформацією аналітиків, найнещасливішим для окупантів видався понеділок, 6 лютого.

Фокус також писав, що у лютому мережі з'явилося відео, як російські окупанти безглуздо втрачають броньовану техніку, підриваючись на замінованому полі. Після того, як танк у голові колони вибухає через міну, російські танкісти продовжують рух мінним полем на броньованій техніці, злітаючи в повітря один за одним.

1 березня стало відомо, що російська армія втратила в Україні майже 9500 одиниць військової техніки. У цю цифру входить не лише знищена, а й пошкоджена, кинута та захоплена техніка.