Нещасливий місяць: Warspotting оновили дані про втрати ЗС РФ під Вугледаром (інфографіка)

За інформацією аналітиків, найнещасливішим для окупантів видався понеділок, 6 лютого. Тоді за добу ЗС РФ безповоротно втратили 43 одиниці техніки.

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У битвах за Вугледар (Донецька область) російські військові втратили 102 одиниці техніки. Таку інформацію опублікували дослідники Warspotting.

За оновленою інформацією, яку вдалося підтвердити завдяки фото та відео, більшість техніки російські військові покинули, відступаючи з позицій.

Водночас ЗСУ вдалося знищити танки, БМП, інженерні, транспортні та бронеавто загальною кількістю 46 одиниць та захопити 1 БТР.

Загалом втрати російських окупантів під Вугледаром за лютий місяць склали:

48 танків (із них 13 було знищено, два — пошкоджено, один танк захопили українські військові в бою, а решту окупанти просто кинули під час втечі з позицій);

45 бронемашин піхоти (із них 26 – знищено фізично, одну машину – пошкоджено, 18 БМП окупанти кинули під час відступу);

5 одиниць інженерної техніки (4 з них знищено, одну окупанти кинули на полі бою);

2 транспортні засоби, з яких один — знищено фізично, а другий — пошкоджено;

один бронеавтомобіль, який було знищено.

Таким чином, лише у лютому в боях за Вугледар було знищено 46 одиниць військової техніки окупантів. Чотири одиниці зазнали пошкоджень. Один танк захопили українські військові, а 51 одиницю техніки ЗС РФ просто кинули під час відступу з позицій.

Найскладнішим для окупантів виявився понеділок, 6 лютого. Тоді за добу ЗС РФ безповоротно втратили 43 одиниці техніки.

[ + – ] Дослідники Warspotting зібрали інформацію про втрати ЗС РФ у боях за Вугледар

Нагадаємо, раніше про катастрофічне становище ЗС РФ під Вугледаром, де вони фактично зазнали поразки, заявили експерти з ISW. Втрати росіян у районі міста Вугледар на Донеччині свідчать про нездатність російської армії вчитися на своїх помилках, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Фокус також писав, що у лютому в мережі з'явилося відео, як російські окупанти безглуздо втрачають броньовану техніку, підриваючись на замінованому полі. Після того, як танк у голові колони вибухає через міну, ЗС РФ це не зупиняє, і вони продовжують рух мінним полем на броньованій техніці, злітаючи в повітря один за одним.