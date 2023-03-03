Несчастливый месяц: Warspotting обновили данные о потерях ВС РФ под Угледаром (инфографика)

По информации аналитиков, самым несчастливым для оккупантов выдался понедельник, 6 февраля. Тогда за сутки ВС РФ бесповоротно потеряли 43 единицы техники.

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В битвах за Угледар (Донецкая область) российские военные потеряли 102 единицы техники. Такую информацию опубликовали исследователи Warspotting.

По обновленной информации, которую удалось подтвердить благодаря фото и видео, большую часть техники российские военные бросили, отступая с позиций.

В то же время ВСУ удалось уничтожить танки, БМП, инженерные, транспортные и бронеавто общим количеством 46 единиц и захватить 1 БТР.

В целом потери российских оккупантов под Угледаром за февраль месяц составили:

48 танков (из них 13 были уничтожены, два — повреждены, один танк захватили украинские военные в бою, а остальные оккупанты просто бросили во время бегства с позиций);

45 бронемашин пехоты (из них 26 — уничтожены физически, одна машина — повреждена, 18 БМП оккупанты бросили во время отступления);

5 единиц инженерной техники (4 из них уничтожены, одну оккупанты бросили на поле боя);

2 транспортных средства, из которых одно — уничтожено физически, а второе — повреждено;

один бронеавтомобиль, который был уничтожен.

Таким образом только за февраль в боях за Угледар были уничтожены 46 единиц военной техники оккупантов. Четыре единицы получили повреждения. Один танк захватили украинские военные, а 51 единицу техники ВС РФ просто бросили во время отступления с позиций.

Самым сложным для оккупантов выдался понедельник, 6 февраля. Тогда за сутки ВС РФ бесповоротно потеряли 43 единицы техники.

[ + – ] Исследователи Warspotting собрали информацию о потерях ВС РФ в боях за Угледар

Напомним, ранее о катастрофическом положении ВС РФ под Угледаром, где они фактически потерпели поражение, заявили эксперты из ISW. Потери россиян в районе города Угледар в Донецкой области свидетельствуют о неспособности российской армии учиться на своих ошибках, считают аналитики американского Института изучения войны.

Фокус также писал, что в феврале сети появилось видео, как российские кафиры бессмысленно теряют бронированную технику, подрываясь на заминированном поле. После того как танк в голове колонны взрывается из-за мины, ВС РФ это не останавливает, и они продолжают движение по минному полю на бронированной технике, взлетая в воздух один за другим.