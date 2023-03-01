У 3 рази більше, ніж ЗСУ: втрати РФ в Україні наближаються до 10 000 одиниць військової техніки, — Oryx

За словами аналітиків, російські сили втратили в Україні 1782 танки, 2135 БМП, 299 БТР, 349 самохідних артилерійських установок, 178 РСЗВ, 2311 вантажівок та позашляховиків.

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Російська армія втратила в Україні майже 9500 одиниць військової техніки. У цю цифру входить не лише знищена, а й пошкоджена, кинута та захоплена. Про це повідомляє проєкт Oryx.

У звіті йдеться, що загальні втрати російської військової техніки становили 9441 одиниць. Серед них знищено було 6007 одиниць. Українські військові змогли захопити 2,7 тисяч одиниць.

Повідомляється, що російські сили втратили 1782 танки, 2135 БМП, 299 БТР, 349 самохідних артилерійських установок, 178 РСЗВ, 2311 вантажівок і позашляховиків, 75 літаків, 78 вертольотів та 187 БПЛА.

У матеріалі йдеться про те, що 900 втрачених танків — це різні модифікації танка Т-72, понад 400 — Т-80, понад 50 — Т-90.

За даними аналітиків, Україна втратила приблизно 3000 одиниць військової техніки. З них 1919 знищені і не підлягають відновленню. Так, ЗСУ втратили 470 танків, 265 бронемашин, 494 БМП, 228 БТР, 59 літаків, 31 вертоліт.

Також експерти дійшли висновку, що російські втрати майже в 9 разів більші, ніж за обидві війни у Чечні, а також у Грузії. У першу Чеченську кампанію армія РФ втратила 767 одиниць техніки, у другу — 292 одиниці. Під час війни в Грузії втрати РФ становили 92 одиниці техніки.

Що таке Oryx

Нідерландський аналітичний центр Oryx досліджує військові дії, збираючи інформацію із відкритих джерел. Oryx враховує лише візуально підтверджені втрати, його цифри деякі військові експерти вважають мінімальними вихідними даними для оцінок.

Раніше повідомлялося, що військовим ЗС РФ обіцяють передати нові бойові дрони РУД-7. Інженери запевняють, що покращили дрони-камікадзе РУД-250, збільшивши дальність та вантажопідйомність. Нова модель має скидати бомби.

Ще нагадаємо, що журналісти NYT розповіли про спроби елітних частин ЗС РФ атакувати Вугледар. Українські військові влаштовують засідки для російських окупантів, які, як на початку повномасштабного вторгнення, почали атакувати колонами. Під Вугледаром проходять найбільші танкові битви за всю війну.