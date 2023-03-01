"Найбільша танкова битва війни": NYT про спроби елітних частин ЗС РФ атакувати Вугледар

Українські військові влаштовують засідки для російських окупантів, які, як на початку повномасштабного вторгнення, почали атакувати колонами. Під Вугледаром проходять найбільші танкові битви за всю війну.

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Російські війська повторюють свої помилки на початку повномасштабного вторгнення в Україну та знову атакують колонами при спробі захопити Вугледар. Про це повідомляє The New York Times.

Останні три тижні російські війська намагаються штурмувати Вугледар. У виданні бойові дії назвали найбільшою танковою битвою війни, яку РФ провалює. Окупанти знову йдуть у бій цілими колонами, які українські військові знищують із заздалегідь підготовлених засідок.

Російську бронетехніку знищують із ПТРК, артилерії, вона підривається на мінах. За даними ЗСУ, армія РФ втратила не менш ніж 130 танків і БТР під час наступу на Вугледар.

"Ми вивчали дороги, якими вони ходили, потім ховалися та чекали, щоб стріляти із засідок", — каже український сержант Книгицький.

Російським військам недостатньо досвіду, оскільки багато елітних підрозділів залишилися в руїнах після попередніх боїв. Заповнювали втрати мобілізованими. Починаючи з минулого тижня, як пишуть у виданні, РФ почала кидати на штурм піхоту, оскільки втрати в бронетехніці стали критичними.

За словами лейтенанта Владислава, командира 1-го механізованого батальйону 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців, українські військові усіяли поля навколо Вугледара мінами, а ґрунтову дорогу навпаки розчистили. Це дозволило заманити російські війська на потрібний шлях, щоб закрити пастку. Танки стають найуразливішими після початку стрільби. Екіпажі починають панікувати й намагаються розвернутися, виїжджаючи на заміноване узбіччя. Після підриву однієї машини для частини колони, що залишилася, вона стає перешкодою. На цей момент підключається українська артилерія. У ворога починається хаос і паніка, а ЗСУ коригують стрільбу з безпілотника.

Для знищення ворожих колон ЗСУ залучали навіть HIMARS, які атакують переважно стаціонарні цілі.

[ + – ] Танкісти ЗСУ, які влаштовували засідки на ЗС РФ Фото: biden

"Ми знищили багато російської техніки, що вони зробили не так, то це прийшли в Україну", — каже український танкіст, який також брав участь у засідках.

Нагадаємо, 1 березня 72-а бригада ЗСУ відрапортувала про відбиття чергової атаки ЗС РФ на Вугледар.

26 лютого в ISW писали, що ЗСУ знищили під Вугледаром елітну 155 бригаду морської піхоти. Доукомплектовувати підрозділ довелося мобілізованими.