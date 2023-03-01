Бійці ЗСУ уразили черговий танк ЗС РФ під час спроби наступати на Вугледар (відео)

Артилеристи бригади Чорних Запорожців завдали удару по наступальній бронетехніці ЗС РФ. Окупанти хаотично втекли з поля бою.

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Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відбили чергову спробу атакувати Вугледар. Про це повідомляє пресслужба військових у фейсбуці.

На кадрах видно поле та дорогу, по якій рухалася бронетехніка російських окупантів. Вона вся усіяна слідами від вибухів. Попереду йшов танк, а за ним кілька БМП. Українські артилеристи почали атакувати ворога ще до підходу до Вугледара. Екіпаж зміг вижити, але його покинули свої ж.

Усі решта бойових машин піхоти почали розвертатися і спішно покидати поле бою. Проте артилерія ЗСУ змогла їх уразити. Цікаво, що окупанти намагалися наступати тією ж дорогою, де вже було знищено кілька одиниць бронетехніки.

Додамо, в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 1 березня зазначалося, що російські війська продовжують атакувати позиції українських військ на Авдіївському та Шахтарському напрямку. Ворог здійснив низку безуспішних дій у напрямку, зокрема Вугледара.

Нагадаємо, 26 лютого в ISW писали, що ЗСУ знищили під Вугледаром елітну 155-у бригаду морської піхоти. Доукомплектовувати підрозділ довелося мобілізованими.

28 лютого боєць 79-ї бригади ЗСУ за бій знищив 8 одиниць бронетехніки російської армії під час спроби військ РФ наступати на Мар'їнку. Ворог був знищений із ПТРК Javelin.