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Бійці ЗСУ уразили черговий танк ЗС РФ під час спроби наступати на Вугледар (відео)

знищення Росії під вугледаром
Втрати ЗС РФ під Вугледаром

Артилеристи бригади Чорних Запорожців завдали удару по наступальній бронетехніці ЗС РФ. Окупанти хаотично втекли з поля бою.

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Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відбили чергову спробу атакувати Вугледар. Про це повідомляє пресслужба військових у фейсбуці.

На кадрах видно поле та дорогу, по якій рухалася бронетехніка російських окупантів. Вона вся усіяна слідами від вибухів. Попереду йшов танк, а за ним кілька БМП. Українські артилеристи почали атакувати ворога ще до підходу до Вугледара. Екіпаж зміг вижити, але його покинули свої ж.

Усі решта бойових машин піхоти почали розвертатися і спішно покидати поле бою. Проте артилерія ЗСУ змогла їх уразити. Цікаво, що окупанти намагалися наступати тією ж дорогою, де вже було знищено кілька одиниць бронетехніки.

Додамо, в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 1 березня зазначалося, що російські війська продовжують атакувати позиції українських військ на Авдіївському та Шахтарському напрямку. Ворог здійснив низку безуспішних дій у напрямку, зокрема Вугледара.

Нагадаємо, 26 лютого в ISW писали, що ЗСУ знищили під Вугледаром елітну 155-у бригаду морської піхоти. Доукомплектовувати підрозділ довелося мобілізованими.

28 лютого боєць 79-ї бригади ЗСУ за бій знищив 8 одиниць бронетехніки російської армії під час спроби військ РФ наступати на Мар'їнку. Ворог був знищений із ПТРК Javelin.