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Бойцы ВСУ поразили очередной танк ВС РФ при попытке наступать на Угледар (видео)

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Потери ВС РФ под Угледаром

Артиллеристы бригады Черных Запорожцев нанесла удар по наступающей бронетехнике ВС РФ. Оккупанты хаотично бежали с поля боя.

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Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отбили очередную попытку атаковать Угледар. Об этом сообщает пресс-служба военных в Фейсбуке.

На кадрах видно, поле и дорогу, по которой двигалась бронетехника российских оккупантов. Она вся усеяна следами от взрывов. Впереди всех шел танк, а за ним несколько БМП. Украинские артиллеристы начали атаковать врага еще до подхода к Угледару. Экипаж смог выжить, но его бросили свои же.

Все остальные боевые машины пехоты начали разворачиваться и спешно покидать поле боя. Однако артиллерия ВСУ смогла их поразить. Примечательно, что оккупанты пытались наступать по той же дороге, где уже было уничтожено несколько единиц бронетехники.

Добавим, в утренней сводке Генштаба ВСУ от 1 марта отмечалось, что российские войска продолжают атаковать позиции украинских войск на Авдеевском и Шахтерском направлении. Враг предпринял ряд безуспешных действий по направлению, в том числе Угледара.

Напомним, 26 февраля в ISW писали, что ВСУ уничтожили под Угледаром элитную 155-ю бригаду морской пехоты. Доукомплектовывать подразделение пришлось мобилизованными.

28 февраля боец 79-й бригады ВСУ за бой уничтожил 8 единиц бронетехники российской армии при попытке войск РФ наступать на Марьинку. Враг был уничтожен из ПТРК Javelin.