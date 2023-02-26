ВСУ уничтожили под Угледаром колонны техники элитного подразделения ВС РФ, — ISW (фото)

Речь идет о 155-й бригаде морской пехоты, которой поручили выполнять одни из самых тяжелых операций на фронте. После колоссальных потерь элитное подразделение было доукомплектовано за счет неопытных мобилизованных.

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В разведке Великобритании предполагают, что элитные российские подразделения из-за значительных потерь в Украине и доукомплектации стали менее профессиональными, чем в начале войны. Об этом говорится в обзоре ведомства о войне в Украине за 26 февраля.

В публикации говорится, что под Угледаром ВСУ уничтожили 2 колонны бронированной российской техники, вероятно, принадлежавшей 155-й бригаде ВС РФ. По данным разведки, морпехов РФ в целом не привлекали к войне против Украины как единственную крупную группировку. Их мелкими подразделениями разбрасывали по разным группам сил. Самые сложные задачи, которые им поручали в Украине, заканчивались безумными потерями.

"Вероятно улучшенная боеспособность бригад морской пехоты сейчас, наверное, существенно ухудшилась, потому что они были пополнены неопытными мобилизованными. Эта нехватка опыта почти гарантированно усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что, в свою очередь, уменьшает оперативную гибкость"., — говорится в сообщении.

В британской разведке добавили, что не исключено, что подразделения морпехов ВС РФ вскоре снова бросят в наступление на Угледарском направлении.

ВСУ 22 февраля уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и 3 многоцелевых БТРа ВС РФ в районе Угледара и Марьинки Донецкой области. По информации Генштаба, оккупанты пытаются захватить Марьинку и Угледар ценой сотен убитых солдат и десятками потерь в военной технике.

ВС РФ в районе Угледара в Донецкой области бессмысленно потеряли несколько бронемашин, которые ехали колонной и взорвались на минном поле. Соответствующее видео выложили в Сети.