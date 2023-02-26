ЗСУ знищили під Вугледаром колони техніки елітного підрозділу ЗС РФ, — ISW (фото)

Мова йде про 155-ту бригаду морської піхоти, якій доручили виконувати одні з найважчих операцій на фронті. Після колосальних втрат елітний підрозділ доукомплектовали за рахунок недосвідчених мобілізованих.

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У розвідці Великої Британії припускають, що елітні російські підрозділи через значні втрати в Україні та доукомплектацію стали менш професійними, ніж на початку війни. Про це йдеться в огляді відомства про війну в Україні за 26 лютого.

В публікації йдеться про те, що під Вугледаром ЗСУ знищили 2 колони броньованої російської техніки, ймовірно, яка належала 155-й бригаді ЗС РФ. За даними розвідки, морпіхів РФ загалом не залучали до війни проти України як єдине велике угруповання. Їх дрібними підрозділами розкидували по різних групах сил. Найскладніші завдання, які їм доручали в Україні, закінчувалися шаленими втратами.

"Ймовірно покращена боєздатність бригад морської піхоти зараз, напевно, суттєво погіршилася, тому що вони були поповнені недосвідченими мобілізованими. Ця нестача досвіду майже гарантовано підсилює схильність російських офіцерів до мікроменеджменту, що, своєю чергою, зменшує оперативну гнучкість підрозділів", — йдеться в огляді.

У британській розвідці додали, що не виключено, що підрозділи морпіхів ЗС РФ невдовзі знову кинуть у наступ на Вугледарському напрямку.

ЗСУ 22 лютого знищили 14 танків, 17 бойових машин піхоти та 3 багатоцільові БТРи ЗС РФ у районі Вугледара та Мар'їнки на Донеччині. За інформацією Генштабу, окупанти намагаються захопити Мар'їнку та Вугледар ціною сотень убитих солдат і десятками втрат у військовій техніці.

ЗС РФ в районі Вугледара на Донеччині безглуздо втратили кілька бронемашин, які їхали колоною і підірвалися на мінному полі. Відповідне відео виклали в Мережі.