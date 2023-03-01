"Крупнейшее танковое сражение войны": NYT о попытках элитных частей ВС РФ атаковать Угледар

Украинские военные устраивают засады для российских оккупантов, которые как в начале полномасштабного вторжения начали атаковать колоннами. Под Угледаром проходят крупнейшие танковые сражения за всю войну.

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Российские войска повторяют свои ошибки в начале полномасштабного вторжения в Украину и снова атакуют колоннами при попытке захватить Угледар. Об этом сообщает The New York Times.

Последние три недели российские войска пытаются штурмовать Угледар. В издании боевые действия назвали крупнейшим танковым сражением войны, которое РФ проваливает. Оккупанты вновь идут в бой целыми колоннами, которые украинские военные уничтожают из заранее подготовленных засад.

Российскую бронетехнику уничтожают из ПТРК, артиллерии, она подрывается на минах. По данным ВСУ, армия РФ потеряла не менее 130 танков и БТР в ходе наступления на Угледар.

"Мы изучали дороги, по которым они ходили, затем прятались и ждали, чтобы стрелять из засад", — говорит украинский сержант Книгицкий.

Российским войска недостаточно опыта, так как многие элитные подразделения остались в руинах после предыдущих боев. Восполняли потери мобилизованными. Начиная с прошлой недели, как пишут в издании, РФ начала бросать на штурм пехоту, так как потери в бронетехнике стали критическими.

По словам лейтенанта Владислава, командира 1-го механизированного батальона 72-й бригады им. Черных Запорожцев, украинские военные усеяли поля вокруг Угледара минами, а грунтовую дорогу наоборот расчислили. Это позволило заманить российские войска на нужный путь, чтобы захлопнуть ловушку. Танки становятся наиболее уязвимыми после начала стрельбы по ним. Экипажи начинают паниковать и пытаются развернуться, выезжая на заминированную обочину. После подрыва одной машины, для оставшейся части колонны она становится препятствием. В этот момент подключается украинская артиллерия. У врага начинается хаос и паника, а ВСУ корректируют стрельбу из беспилотника.

Для уничтожения вражеских колонн ВСУ привлекали даже HIMARS, которые атакуют в основном стационарные цели.

[ + – ] Танкисты ВСУ, устраивавшие засады на ВС РФ Фото: The New York Times

"Мы уничтожили много российской техники, что они сделали не так, так это пришли в Украину", — говорит украинский танкист, который также участвовал в засадах.

Напомним, 1 марта 72-я бригада ВСУ отрапортовала об отражении очередной атаки ВС РФ на Угледар.

26 февраля в ISW писали, что ВСУ уничтожили под Угледаром элитную 155-ю бригаду морской пехоты. Доукомплектовывать подразделение пришлось мобилизованными.