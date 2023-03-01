В 3 раза больше, чем ВСУ: потери РФ в Украине приближаются к 10 000 единиц военной техники, — Oryx

По словам аналитиков, российские силы потеряли в Украине 1782 танка, 2135 БМП, 299 БТР, 349 установок самоходной артиллерии, 178 РСЗО, 2311 грузовиков и внедорожников.

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Российская армия потеряла в Украине почти 9500 единиц военной техники. В эту цифру входит не только уничтоженная, но и поврежденная, брошенная и захваченная. Об этом сообщает проект Oryx.

В отчете говорится, что общие потери российской военной техники составили 9441 единиц. Среди них уничтожены были 6007 единицы. Украинские военные смогли захватить 2,7 тысячи единиц.

Сообщается, что российские силы потеряли 1782 танка, 2135 БМП, 299 БТР, 349 установок самоходной артиллерии, 178 РСЗО, 2311 грузовиков и внедорожников, 75 самолетов, 78 вертолетов и 187 БПЛА.

В материале говорится, что 900 потерянных танков — это различные модификации танка Т-72, более 400 — Т-80, более 50 — Т-90.

Согласно данным аналитиков, Украина потеряла примерно 3000 единиц военной техники. Из них 1919 уничтожены и не подлежат восстановлению. Так, ВСУ потеряли 470 танков, 265 бронемашин, 494 БМП, 228 БТР, 59 самолетов, 31 вертолет.

Также эксперты пришли к выводу, что российские потери почти в 9 раз больше, чем за обе войны в Чечне, а также в Грузии. В первую Чеченскую кампанию армия РФ потеряла 767 единиц техники, во вторую — 292 единицы. Во время войны в Грузии потери РФ составили 92 единицы техники.

Что такое Oryx

Нидерландский аналитический центр Oryx исследует военные действия, собирая информацию из открытых источников. Oryx учитывает только визуально подтвержденные потери, его цифры некоторые военные эксперты считают самыми минимальными исходными данными для оценок.

Ранее сообщалось, что военным ВС РФ обещают передать новые боевые дроны РУД-7. Инженеры уверяют, что улучшили дроны-камикадзе РУД-250, увеличив дальность и грузоподъемность. Новая модель должна сбрасывать бомбы.

Еще напомним, что журналисты NYT рассказали о попытках элитных частей ВС РФ атаковать Угледар. Украинские военные устраивают засады для российских оккупантов, которые как в начале полномасштабного вторжения начали атаковать колоннами. Под Угледаром проходят крупнейшие танковые сражения за всю войну.