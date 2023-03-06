РФ перебрасывает на фронт устаревшие Т-62, чтобы восполнить потери, — британская разведка

По данным ведомства, даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, которая считается главным танковым соединением России, будут перевооружены на Т-62 60-летней давности, вместо танков нового поколения Т-14 "Армата".

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В ответ на потери тяжелой бронетехники российские военные перебрасывают в Украину устаревшую технику, имеющую множество уязвимых мест на современном поле боя. Ранее планировалось, отмечают в ведомстве, что 1-я гвардейская танковая армия получит основные боевые танки нового поколения Т-14 "Армата" в 2021 году. Об этом идет речь в свежей сводке британской разведки за 6 марта.

"Существует реальная возможность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, вероятно, главной танковой силы России, будут перевооружены на Т-62, чтобы восполнить прежние потери. При этом планировалось, что 1-я гвардейская танковая армия получит основные боевые танки нового поколения Т-14 "Армата" в 2021 году.", — отметили в разведке.

По данным ведомства, в последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые поставленные на вооружение в 1954 году, также были впервые идентифицированы в Украине. Однако оба типа старинных транспортных средств будут иметь много уязвимостей на современном поле боя, в частности, отсутствие современной динамической брони.

Напомним, в начале марта Warspotting обновили данные о потерях ВС РФ под Угледаром. По информации аналитиков, самым несчастливым для оккупантов выдался понедельник, 6 февраля.

Фокус также писал, что в феврале сети появилось видео, как российские оккупанты бессмысленно теряют бронированную технику, подрываясь на заминированном поле. После того, как танк в голове колонны взрывается из-за мины, российские танкисты продолжают движение по минному полю на бронированной технике, взлетая в воздух один за другим.

1 марта стало известно, что российская армия потеряла в Украине почти 9500 единиц военной техники. В эту цифру входит не только уничтоженная, но и поврежденная, брошенная и захваченная.