7 танков в месяц: РФ не способна выполнять план по восстановлению Т-62, – СМИ (фото)

Несмотря на организацию модернизации танка на бронетанковом заводе, готовые изделия отличаются между собой некоторыми дополнительными элементами защиты.

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103-й бронетанковый ремонтный завод под Читой оказался неспособным восстанавливать по 23 танка Т-62 в месяц, как это планировалось в заказе Минобороны России. Об этом сообщает Defense Express.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев рассказал о подробностях восстановления и модернизации танков Т-62. Завод получил контракт на 800 танков со сроком выполнения в 3 года. На предприятии должны были бы изготавливать по 22-23 машины, чтобы вложиться в сроки.

Гурулев сообщил, что за все время с момента получения заказа был восстановлен танковый батальон плюс несколько машин. В издании при этом отмечают, что 103-й бронетанковый ремонтный завод работает в три смены, а танковый батальон составляет около 36 танков. Работы велись с середины октября до начала марта. Таким образом выходит, что реальная способность по ремонту и модернизации танков на заводе составляет около 7 машин в месяц.

Тепловизионный прицел 1ПН-95МТ-02

Т-62 дополнительно оснащают элементами брони и динамической защитой (ДЗ), а также устанавливают тепловизионный прицел 1ПН-96МТ-02. При этом бронирование танка, как пишут авторы, выглядит хаотично. На один танк просто приварили дополнительную массивную бронеплиту, а сверху нее установили ДЗ. Также башню усилили броней, которую называют "бровями Ильича". На другой машине установили динамическую защиту, но без дополнительного листа брони на корпусе, а башню покрыли динамической защитой, чего не было в предыдущем танке.

Т-62 без усиленной лобовой детали, но с динамической защитой башни Т-62 с усиленной лобовой деталью, но без ДЗ на башне

Такое решение с увеличением всей массы танка и повышением нагрузки на переднюю часть может повлиять на характеристики танка, подчеркивают в издании. Вдобавок модернизированные Т-62 будут получать повреждения на поле боя и их также нужно будет ремонтировать, что не даст предприятию нарастить свои возможности.

Напомним, 6 марта в британской разведке заявили, что РФ перебрасывает на фронт устаревшие танки Т-62 из-за высоких потерь в бронетехнике.

25 февраля аналитики зафиксировали у ВС РФ танки Т-62 образца 2022 года. Модернизация также отличается от показанной сейчас.