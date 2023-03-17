В Украине уничтожили танк Т-62 армии России образца 2022 года, – Oryx

Первый раз улучшенный танк Т-62М на 103-м бронетанковом ремонтном заводе под Читой видели на фронте в феврале этого года. Известно, что российские рабочие проваливают заказы Минобороны.

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Вооруженные силы Украины уничтожили новейший танк Т-62 российских оккупантов образца 2022 года. Об этом сообщил нидерландский OSINT-проект Oryx.

Как и где именно ликвидировали военную технику захватчиков, специалисты не уточнили. Армия РФ за время полномасштабной войны в Украине потеряла как минимум 1845 танков, следует из подсчетов.

Генеральный штаб ВСУ в сводке о потерях военной техники оккупантов приводил другие цифры. Всего украинские военные за время большой войны уничтожили 3506 танков ВС РФ.

ВСУ уничтожили более 3,5 тысяч танков россиян

Как в России улучшали танки Т-62?

Первый раз улучшенную версию танка Т-62М образца 2022 года увидели на фронте в феврале этого года. К танку прикрутили новый тепловизионный перископический прицел 1ПН96М и убрали дальномер КДТ-2/1.

У данной модели танка убрали динамическую защиту. Российское командование говорило, что Т-62М по характеристикам опережает Т-72 или Т-80.

По данным издания Army Recognition, Москва запустила программу модернизации 800 танков Т-62М и Т-62МВ. Они должны заменить на фронте уничтоженные Т-72, ​​Т-80 и Т-90.

Танк планируют оснастить дизельным двигателем мощностью 780 л.с.

Улучшают бронетехнику на 103-м бронетанковом ремонтном заводе под Читой. Т-62 должны получить дополнительное бронирование корпуса и башни, защиту "Контакт" и противокумулятивные решетчатые экраны.

Гладкоствольная пушка танка калибра 115 мм должна получить возможность стрелять дальнобойными ракетами. Танк планируют оснастить дизельным двигателем мощностью 780 л.с.

Напомним, что издание Defense Express 13 марта сообщало о неспособности 103-го бронетанкового завода выполнить заказ Минобороны РФ по восстановлению 23 танков Т-62 за 1 месяц. В реальности рабочие завода могут модернизировать максимум 7 танков в месяц.

Британская военная разведка заметила 6 марта переброску в Украину старых танков Т-62 1960-х годов выпуска. Устаревшие танки используют по причине высоких потерь бронетехники, указали специалисты.