Старше Путина: в РФ начали отправлять на фронт танки Т-54 производства 1946-го года, — CIT (фото, видео)

"Вторая армия мира" сняла с хранения на базе в Арсеньеве советские танки Т-54, которые начали разрабатывать еще до окончания Второй мировой войны.

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Танки семейства Т-54/55 впервые с начала войны начали вывозиться с резервной базы на Дальнем Востоке. Об этом 22 марта сообщили аналитики Conflict Intelligence Team (CIT).

Специалисты отметили, что эшелон недавно отправился из Арсеньева в Приморский край. В этом городе расположена 1295 Центральная база резерва и хранения танков. Это уже не первая попытка поставки старой бронетехники по этой локации. В октябре 2022 года в Екатеринбурге российские военные сняли эшелон с танками Т-62М(В), также отправившимся из Арсеньева.

Эксперты CIT отметили, что факты использования танков Т-62 подтвердили еще летом 2022 года. По соответствующим фотографиям специалисты определили, что на базе в Арсеньеве хранилось кроме Т-72Б и Т-80БВ значительное количество Т-62М(В), Т-54 и Т-55.

"Снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые", – говорится в сообщении.

CIT проанализировала спутниковые фото из этой базы. Впоследствии было установлено, что в период с июня по ноябрь 2022 года ее оставил минимум 191 танк (вероятно, преимущественно Т-62). Их количество может быть больше, ведь готовая техника располагается в ангарах, что не позволяет произвести точный подсчет. Также пока неизвестно количество отправленных на фронт этих моделей танков, которые еще могут применить российские войска.

Александр Коваленко, координатор группы "Информационное сопротивление" отметил, что в РФ 10 лет рассказывали о Т-14 "Армата", но за год войны в Украину отправляют Т-54, принятый на вооружение в 1946 году. Этой бронетехнике больше лет, чем президенту РФ Владимиру Путину, родившемуся 7 октября 1952 года.

"Судя по количеству, рота Т-54 на стероидах, а исходя из комментария за кадром, можно говорить о танковом батальоне", — рассказал он в Telegram.

Ранее Фокус сообщал данные, объявленные в конце февраля 2022 года, нидерландским OSINT-проектом Oryx по уничтожению в Украине танка Т-62 армии России образца 2022 года. Подробности ликвидации специалисты не объявили.