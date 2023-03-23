"Не здатні впоратися із залізом": експерт розповів про величезний дефіцит техніки у РФ

Росіяни, за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, не мають можливості комплектувати бойові підрозділи на всі 100%.

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Наявними одиницями бронетехніки підрозділи армії РФ укомплектувати за штатними нормами вже не вдасться. Олександр Коваленко, оглядач групи "Інформаційний спротив", у Telegram повідомив 22 березня подробиці.

Військовий експерт звернув на зменшення у російських військах кількості бронетехніки, яка за штатом повинна бути іншою. Бази зберігання радянської техніки вже не здатні впоратися з необхідністю постачання "заліза" до армії РФ.

Під час розгляду комплектації підрозділів окупаційних військ Коваленко використовував поняття батальонно-тактичної групи. Саме вона у росіян є загальновійськовим маневреним з'єднанням.

За його інформацією, в угрупованні РОВ "Юг" комплектація бронетехніки виглядає наступним чином:

танків — 300, замість штатних 1 650

ББМ — 900, замість 4 950

Комплектація угруповання РОВ "Днепр":

танків — 430, замість штатних 1 100

ББМ — 1 200, замість штатних 3 300

Група військ РОВ "Центр":

танків — 370, замість штатних 1 100

ББМ — 1000, замість штатних 3 300

Кількість угруповання РОВ "Восток":

танків – 430, замість 1 540

ББМ — 1 200, замість 4 620

Фахівець додав, що у російських окупаційних військах практично у кожному угрупованні відсутня штатна комплектація. Така ситуація значно впливає на можливості повноцінно виконувати бойові завдання.

Раніше Фокус повідомляв з посилання на дані CIT, що у РФ почали відправляти на фронт танки Т-54 виробництва 1946-го року. Танки, які почали розробляти ще до завершення Другої світової війни, вивозили з резервної бази на Далекому Сході. Завдяки базам зберігання радянської техніки армія РФ все більше використовує зразки озброєння, яким понад 50 років.