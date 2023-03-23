"Не способны справиться с железом": эксперт рассказал об огромном дефиците техники в РФ

У россиян, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, нет возможности комплектовать боевые подразделения на все 100%.

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Единицами бронетехники подразделения армии РФ укомплектовать по штатным нормам уже не удастся. Александр Коваленко, обозреватель группы "Информационное сопротивление", в Telegram сообщил 22 марта подробности.

Военный эксперт обратил на уменьшение в российских войсках количества бронетехники, которая по штату должна быть другой. Базы хранения советской техники уже не способны справиться с необходимостью поставки "железа" в армию РФ.

При рассмотрении комплектации подразделений оккупационных войск Коваленко использовал понятие батальонно-тактической группы. Именно она у россиян является общевойсковым маневренным соединением.

По его информации, в группировке РОВ "Юг" комплектация бронетехники выглядит следующим образом:

танков – 300, вместо штатных 1 650

ББМ — 900, вместо 4 950

Комплектация группировки РОВ "Днепр":

танков — 430, вместо штатных 1 100

ББМ – 1 200, вместо штатных 3 300

Группа войск РОВ "Центр":

танков — 370, вместо штатных 1 100

ББМ – 1000, вместо штатных 3 300

Количество группировки РОВ "Восток":

танков – 430, вместо 1540

ББМ — 1 200, вместо 4 620

Специалист добавил, что в российских оккупационных войсках практически в каждой группировке отсутствует штатная комплектация. Такая ситуация оказывает значительное влияние на возможности полноценно выполнять боевые задачи.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на данные CIT, что в РФ начали отправлять на фронт танки Т-54 производства в 1946 году. Танки, которые начали разрабатывать еще до окончания Второй мировой войны, были вывезены с резервной базы на Дальнем Востоке. Благодаря базам хранения советской техники армия РФ все больше использует образцы вооружения, которым более 50 лет.