В России зафиксировали новый эшелон "модернизированных" Т-62М (видео)

Судя по кадрам из соцсетей, российские бронемашины получили динамическую защиту "Контакт-1" и металлополимерные блоки.

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В Telegram появилось видео, на котором зафиксирован эшелон с российскими танками Т-62М после так называемой модернизации. Видео 27 марта прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он иронически отреагировал на попытку россиян снова использовать танки, которые не выпускают. По его словам установка, динамическая защита "Контакт-1" и металлополимерных блоков выглядит очень примитивно.

"А где же противокумулятивные экраны с решеткой и "курятники" на башне? Доварят в зоне боевых действий?", — отметил специалист.

Коваленко уже отмечал, что весь процесс "модернизации" танков Т-62 практически останавливается на установке на них динамической защиты "Контакт-1" и металлополимерных блоков. По его словам, это не только не повысит их уровень бронезащиты, но и значительно снизит мобильность и показатели надежности из-за тяжелого обвеса брони.

Он назвал это наглядным примером того, как современный российский ВПК не может даже взять и расконсервировать бронетехнику СССР. В процессе расконсервации своим вмешательством россияне ухудшают состояние бронетехники, которая и так очень древняя.

Напомним, 22 марта в РФ зафиксировали эшелон танков Т-54 производства в 1946 году. Т-54, принят на вооружение в СССР в 1946 году. Этой бронетехнике больше лет, чем президенту РФ Владимиру Путину, родившемуся 7 октября 1952 года.

Коваленко также 23 марта отметил, что у российских захватчиков уже нет возможности комплектовать боевые подразделения полностью. Он обратил внимание на уменьшение в российских войсках количества бронетехники, которая по штату должна быть другой. Базы хранения советской техники уже не способны справиться с необходимостью поставки "железа" в армию РФ.