Запорізька бригада тероборони отримала на озброєння трофейний Т-62М (фото)

Нині бійці освоюють російський танк, щоб отримати навички для ведення бойових дій на танку.

Related video

Бригада Запорізької окремої бригади територіальної оборони ЗСУ отримали на озброєння трофейні танки Т-62М. Про це 12 квітня повідомив Генеральний штаб.

У публікації Генштабу зазначають, що бійці Запорізької бригади поглиблюють знання основних принципів ведення бойових дій на танку. Екіпажі освоюють, як керувати танками та виконувати різні завданні в полі бою. Навчання на танках непросте, проте воно допомагає скоординувати дії, повідомили в Генштабі.

ЗС РФ втратили 70 танків

Навчають бійців територіальної оборони досвідчені інструктори, які діляться своїми знаннями та досвідом.

За даними проєкту Oryx, українська армія захопила щонайменше 34 танки Т-62М. Всього російська армія втратила 70 танків Т-62 різних модифікацій. У лист втрат потрапляє лише та техніка, яка потрапила на фото чи відео, тому насправді машин може бути більше.

Російська армія перекидає на фронт застарілі Т-62 через високі втрати більш сучасної техніки. Найстарішим танком, який захопили бійці ЗСУ, є Т-62 1967 року. На башту лише встановили решітку, щоб збільшити захист від атак ПТРК та дронів. Також зʼявляються перші відомості того, що РФ перекидає навіть старі БТР-50, які були на озброєнні СРСР ще з 1954 року.

Нагадаємо, 28 березня Міноборони України показало трофейний Т-62М, який військові прозвали "Леопардом".

27 березня у РФ зафіксували новий ешелон "модернізованих" Т-62М. На них встановили ДЗ "Контакт-1" і металополімерні блоки.