Зробили "Леопарда": ЗСУ воюють на трофейному танку Т-62, якому понад пів століття (відео)

Під час контрнаступу у Херсонській області ЗСУ отримали танк Т-62 та велику кількість боєкомплекту. Знайти фахівців на стару техніку з написом Leopard 2 було непросто.

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Танк Т-62, який ЗСУ захопили під час контрнаступу у Херсонській області, тепер використовується проти російських загарбників. У пресслужбі Міноборони України 28 березня опублікували відео.

Техніку бійцям ЗСУ вдалося отримати разом із великою кількістю боєкомплекту. Танкістам було непросто знайти фахівців, які здатні управляти такою старою технікою. На башті танку зробили напис "Leopard 2".

"Після перемоги стане музейним експонатом", — йдеться у дописі.

Як зазначав у Telegram військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, реально придатних до бойових дій танків у Росії може бути менше, аніж очікувалося. Можливості відновлення у ворога дуже низькі, тому Т-62 й іншу техніку виробництва 50-х та 60-х років XX століття можна швидше відправити на фронт.

Росія у 2022 році почала знімати Т-62 з баз зберігання. Кількість цієї радянської техніки, яку відправили на фронт, невідома. Українські захисники вже захоплювали Т-62 та інші техніку виробництва 50-х та 60-х років XX століття.

Фокус повідомляв, що ЗСУ в листопаді 2022 року захопили російський танк Т-62 1967 року випуску. Техніка не проходила ніяких модернізацій, окрім встановлення на башті "мангала". За задумом такі ґрати повинні захищати бронетехніку від атак сучасних протитанкових засобів.

Британська розвідка 23 березня повідомила, що Росія активно перекидає Т-62, щоб відновити втрати. За даними відомства, російські бронетранспортери БТР-50, які вперше поставлені на озброєння у 1954 році, також були вперше ідентифіковані на території України. Як вважають аналітики з Великої Британії, це свідчить про катастрофічну ситуацію з технікою в армії Російської Федерації.

У Росії 27 березня зафіксували новий ешелон "модернізованих" Т-62М. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розкритикував дії окупантів. Він зазначив, що встановлення динамічного захисту "Контакт-1" та металополімерних блоків є дуже примітивним. За його словами, така "модернізація" ніяк не допоможе у боротьбі проти ЗСУ. На його думку, це не тільки не підвищить їхній рівень бронезахисту, але й значно знизить мобільність і показники надійності через важке обважування броні.