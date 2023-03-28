Сделали "Леопарда": ВСУ воюют на трофейном танке Т-62, которому более полувека (видео)

Во время контрнаступления в Херсонской области ВСУ получили танк Т-62 и большое количество боекомплекта. Найти специалистов на старую технику с надписью Leopard 2 было непросто.

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Танк Т-62, захваченный ВСУ во время контрнаступления в Херсонской области, теперь используется против российских захватчиков. В пресс-службе Минобороны Украины 28 марта опубликовали видео.

Технику бойцам ВСУ удалось получить вместе с большим количеством боекомплекта. Танкистам было непросто найти специалистов, способных управлять такой старой техникой. На башне танка была сделана надпись "Leopard 2".

"После победы станет музейным экспонатом", – говорится в сообщении.

Как отмечал в Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, реально пригодных к боевым действиям танков в России может быть меньше, чем ожидалось. Возможности обновления у врага очень низкие, поэтому Т-62 и другую технику производства 50-х и 60-х годов XX века можно скорее отправить на фронт.

Россия в 2022 году начала снимать Т-62 с баз хранения. Количество этой советской техники, которую отправили на фронт, неизвестно. Украинские защитники уже захватывали Т-62 и другие техники производства 50-х и 60-х годов XX века.

Фокус сообщал, что ВСУ в ноябре 2022 года захватили российский танк Т-62 в 1967 году выпуска. Техника не проходила никаких модернизаций, кроме установки на башне "мангала". По замыслу такая решетка должна защищать бронетехнику от атак современных противотанковых средств.

Британская разведка 23 марта сообщила, что Россия активно отправляет Т-62, чтобы восстановить потери. По данным ведомства, российские бронетранспортеры БТР-50, впервые поставленные на вооружение в 1954 году, также впервые идентифицированы на территории Украины. Как считают аналитики из Великобритании, это свидетельствует о катастрофической ситуации с техникой в армии Российской Федерации.

В России 27 марта зафиксировали новый эшелон "модернизированных" Т-62М. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подверг критике действия оккупантов. Он отметил, что установка динамической защиты "Контакт-1" и металлополимерных блоков очень примитивна. По его словам, такая "модернизация" никак не поможет в борьбе против ВСУ. По его мнению, это не только не повысит их уровень бронезащиты, но и значительно снизит мобильность и показатели надежности из-за тяжелого обвеса брони.