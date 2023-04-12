Запорожская бригада теробороны получила на вооружение трофейный Т-62М (фото)

В настоящее время бойцы осваивают российский танк, чтобы получить навыки для ведения боевых действий на танке.

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Бригада Запорожской отдельной бригады территориальной обороны ВСУ получили на вооружение трофейные танки Т-62М. Об этом 12 апреля сообщил Генеральный штаб.

В публикации Генштаба отмечают, что бойцы Запорожской бригады улучшают знания основных принципов ведения боевых действий на танке. Экипажи осваивают, как управлять танками и выполнять разные задачи в поле боя. Учеба на танках непростая, однако она помогает скоординировать действия, сообщили в Генштабе.

ВС РФ потеряли 70 танков

Учат бойцов территориальной обороны опытные инструкторы, которые делятся своими знаниями и опытом.

По данным проекта Oryx, украинская армия захватила по меньшей мере 34 танка Т-62М. Всего российская армия потеряла 70 танков Т-62 разных модификаций. В список потерь попадает только техника, которая попала на фото или видео, поэтому на самом деле машин может быть больше.

Российская армия перебрасывает на фронт устаревшие Т-62 из-за высоких потерь более современной техники. Самым старым танком, захваченным бойцами ВСУ, является Т-62 1967 года. На башню только установили решетку, чтобы увеличить защиту от атак ПТРК и дронов. Также появляются первые сведения о том, что РФ опрокидывает даже старые БТР-50, которые были на вооружении СССР еще с 1954 года.

Напомним, 28 марта Минобороны Украины показало трофейный Т-62М, который военные прозвали "Леопардом".

27 марта в РФ зафиксировали новый эшелон "модернизированных" Т-62М. На них установили ДЗ "Контакт-1" и металлополимерные блоки.