"Теряли надежду": Подоляк высказался о возможности переговоров с РФ спустя 2 года войны

По словам советника главы ОП, подвиг украинских военных разгромил репутацию российских оккупантов. Бойцы ВСУ показали, что можно воевать эффективно даже против такого врага.

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Только готовность защищать себя дает настоящий шанс и надежду, а все остальное — всегда прямая дорога к большим трагедиям. Такое мнение в своем Telegram-канале озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, прошло уже практически два года с начала полномасштабной войны, которые доказывают правоту Украины. Киев отказался сдаваться "за три дня", "за семь дней" и был в этом прав.

"Теперь мы знаем сами и можем с фактами доказать другим, что мы не имеем также никакого резона капитулировать в будущем (капитулировать — это значит вести "переговоры" на условиях РФ, потому что РФ — это вообще не о переговорах, а только о насилии). Благодаря подвигу Сил обороны уже очевидно, что против РФ можно воевать эффективно, и поэтому сегодня наше положение выглядит несравненно лучше по сравнению с каждым моментом, когда Украину пытались списать со счетов", — написал Михаил Подоляк.

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"Не так радужно": война в Украине превращается для россиян в трагедию, — Подоляк

Отдельно советник главы ОП добавил, что украинским защитникам уже удалось вернуть под свой контроль огромную территорию, а репутация российской "военной непобедимости" и вовсе была уничтожена вместе с сотнями тысяч бойцов.

Союзники тем временем поставляют на поле боя все более мощную и сложную военную технику, которая помогает получать победы на поле боя. Также Украина развивает собственное военное производство, поэтому удары в тылу России усилились.

Что касается Черноморского флота, то он фактически был разгромлен, а аграрный экспорт благодаря этому возобновился.

"В моменты грусти вспомните каждый из тех дней, когда теряли надежду, и что Украина эту надежду вам каждый раз возвращала. В любом случае нет ни одного шанса гарантировать безопасное будущее без разгрома агрессивных возможностей России…" — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал слухи о просьбе Владимира Путина заморозить войну в Украине. По его словам, противник ищет возможности временно остановить противостояние, чтобы перестроить свою экономику, сделать свою политическую систему более жесткой.