Британские производители поддерживают российскую военную машину в битве против Украины, — Sky News

Товары "двойного использования" попадают в Россию через другие страны. Позже эти детали, запрещенные санкциями, находят в запущенных ВС РФ беспилотниках и ракетах.

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Экспорт из Великобритании укрепляет российские войска, которые воюют в Украине. Об этом говорится в материале Sky News.

Речь идет о поставках оборудования для беспилотников, оптических приборов и даже тяжелой техники. Все это формально отправляется в страны Кавказа и Центральной Азии, но потом оказывается в России. Участниками "схемы" считают такие страны как Кыргызстан, Армению, Узбекистан и другие.

Журналисты подчеркивают, что несмотря на фактическое сокращение потока товаров в РФ на фоне санкций, большие объемы вещей "двойного использования" все еще находят путь из Великобритании в Россию. Страна является участником "теневой экономики", которая помогает военному производству для нужд ВС РФ.

По данным СМИ, экспорт британских товаров в Россию упал на 74%. Большинство того, что продолжают экспортировать — это продукты питания, медицинские товары и другие гуманитарные товары. В то же время экспорт тяжелой техники, электрооборудования и автомобилей упал "почти до нуля".

Экспорт из Великобритании в Россию Фото: Sky News

В то же время вырос "беспрецедентными темпами" британский экспорт в бывшие советские страны. В частности, поставки товаров в Кыргызстан увеличились с "бешеной скоростью" более чем на 1100%. Среди поставленного преобладают тяжелая техника и транспорт, экспорт которых в РФ запрещен.

Экспорт из Великобритании в Кыргызстан Фото: Sky News

Эксперт-экономист Робин Брукс отметил, что Германия и Польша также отправляют большие объемы оборудования в Россию через другие страны.

"Со стороны Западной Европы и особенно ЕС, я бы сказал, что это продолжается некоторое время. На данный момент это широко известно в Брюсселе, и я думаю, что есть ключевой вопрос, почему ничего не делается на центральном уровне ЕС, чтобы остановить это?", — сказал он.

Однако британские чиновники утверждают, что они наоборот постоянно работают над усилением санкций.

"Любое несоблюдение этих жестких санкций является серьезным правонарушением и наказывается большими финансовыми штрафами или уголовным преследованием", — заверили журналистов.

В СМИ подчеркнули, что экспорт из Великобритании вырос не только в Кыргызстан. Похожую ситуацию зафиксировали в Армении, которая в то же время увеличила свой экспорт в Россию.

Экспорт из Великобритании в Армению из Великобритании в Армению Фото: Sky News

"Двойное беспокойство вызывает тот факт, что среди товаров, которые направляются в эти страны, есть значительное количество предметов, которые считаются "с двойным использованием" и могут быть перепрофилированы в оружие", — отметили в издании.

Сообщается, что в ЕС есть список из 45 категорий "предметов высокого приоритета" — товаров, которые находили в остатках российского оружия на фронте в Украине. Экспорт этих вещей из Великобритании в четыре государства Кавказа и Центральной Азии вырос с начала полномасштабного вторжения ВС РФ более чем на 50%.

Экспорт подсанкционных товаров из Великобритании Фото: Sky News

"Несомненно самой большой категорией товаров, которые отправляются в эти четыре кавказские и центральноазиатские страны, были "части самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов" — другими словами, оборудование, которое можно использовать для производства беспилотников и другой авиационной техники", — рассказали в СМИ.

Также эти товары включают машины для обработки данных, аэронавигационное оборудование и средства радионавигации.

Товары, которые экспортируются из Великобритании Фото: Sky News

Эксперт британского аналитического центра RUSI То Китинге отметил, что у производителей должен вызвать тревогу "большой всплеск" экспорта в Кыргызстан.

"Вы, несомненно, должны остановиться и спросить себя: почему это происходит? Или я косвенно предоставляю ресурсы российским военным? И вы, очевидно, не хотите этого делать. И действительно, делая это, вы, вероятно, нарушаете санкции", — добавил он.

Китинге объяснил, что "трагедия" заключается в использовании этих деталей для российского оружия. Когда в Украине разбирают беспилотник или крылатую ракету, запущенные оккупантами, там находят компоненты из ЕС, Великобритании и США, произведенные после 24 февраля 2022 года.

"Поэтому это свежий экспорт, это не устаревший экспорт", — отметил эксперт.

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