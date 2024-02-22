Очередной сигнал: на кого была рассчитана показательная экскурсия Путина на производство Ту-160М

До 2027 года ВВС РФ должны получить 10 модернизированных бомбардировщиков Ту-160М. Такой самолет может нести 12 ядерных ракет малой дальности.

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Поездка президента России Владимира Путина на авиазавод, где он осмотрел модернизированные самолеты Ту-160М, должна была усилить его сигнал Западу. Об этом говорится в материале Reuters от 22 февраля.

Путин совершил полет на бомбардировщике Ту-160М, способном нести ядерное оружие. В СМИ предполагают, что это воспримут западные политики как "яркое напоминание" о ядерном потенциале страны-агрессора.

"Гигантскому" российскому самолету дали в НАТО кодовое название Blackjacks. Государственное телевидение показало, как Путин спускался по трапу после полета и хвалил бомбардировщик за надежность. Президент РФ подчеркнул, что это "новая машина", в которой "много нового" и которую "легче контролировать".

В издании подчеркивают, что Путин выбрал для своего полета время, когда между Россией и западными странами немало разногласий — из-за войны в Украине и смерти оппозиционера Алексея Навального. Некоторые российские и американские дипломаты признались, что не помнят времен, когда между ядерными государствами были хуже отношения.

Полет Путина, как сообщается, длился полчаса. Его траектория засекречена. Экипаж Ту-160М состоит из четырех человек, и он может нести 12 крылатых ракет или ядерных ракет малой дальности.

"Российская ядерная доктрина устанавливает условия, при которых российский президент будет рассматривать возможность использования ядерного оружия: в целом как ответ на нападение с применением ядерного или иного оружия массового уничтожения или на использование обычного оружия против России, "когда само существование государства под угрозой"", — отметили в СМИ.

При этом Путин заявлял, что никто в здравом уме не решится использовать ядерное оружие против России.

В 2018 году был подписан контракт, по которому ВВС РФ должны быть поставлены до 2027 года 10 модернизированных самолетов Ту-160М. Стоимость каждого такого бомбардировщика составляет 163 миллиона долларов. Производители Ту-160М уверяют, что модернизированная версия будет эффективнее старой на 60%.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин посетил Казанский авиазавод (КАЗ). Сообщалось, что модернизированные самолеты Ту-160М смогут нести новое вооружение — аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

В росСМИ передавали, что на одном полете "развлечения" Путина не завершились. После осторожного восхождения по трапу он сел за руль КАМАЗа.