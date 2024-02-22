Черговий сигнал: на кого була розрахована показова екскурсія Путіна на виробництво Ту-160М

До 2027 року ВПС РФ мають отримати 10 модернізованих бомбардувальників Ту-160М. Такий літак може нести 12 ядерних ракет малої дальності.

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Поїздка президента Росії Володимира Путіна на авіазавод, де він оглянув модернізовані літаки Ту-160М, мала посилити його сигнал Заходу. Про це йдеться у матеріалі Reuters від 22 лютого.

Путін здійснив політ на бомбардувальнику Ту-160М, здатному нести ядерну зброю. У ЗМІ припускають, що це сприймуть західні політики як "яскраве нагадування" про ядерний потенціал країни-агресорки.

"Гігантському" російському літаку дали у НАТО кодову назву Blackjacks. Державне телебачення показало, як Путін спускався трапом після польоту та хвалив бомбардувальник за надійність. Президент РФ підкреслив, що це "нова машина", в якій "багато нового" і яку "легше контролювати".

У виданні підкреслюють, що Путін обрав для свого польоту час, коли між Росією та західними країнами немало розбіжностей — через війну в Україні та смерть опозиціонера Олексія Навального. Деякі російські та американські дипломати зізнались, що не пам’ятають часів, коли між ядерними державами були гірші відносини.

Політ Путіна, як повідомляється, тривав пів години. Його траєкторія засекречена. Екіпаж Ту-160М складається з чотирьох осіб, і він може нести 12 крилатих ракет або ядерних ракет малої дальності.

"Російська ядерна доктрина встановлює умови, за яких російський президент розглядатиме можливість використання ядерної зброї: загалом як відповідь на напад із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового знищення або на використання звичайної зброї проти Росії, "коли саме існування держава під загрозою"", — зазначили у ЗМІ.

Водночас Путін заявляв, що ніхто при здоровому глузді не наважиться використати ядерну зброю проти Росії.

У 2018 році був підписаний контракт, за яким ВПС РФ мають бути поставлені до 2027 року 10 модернізованих літаків Ту-160М. Вартість кожного такого бомбардувальника становить 163 мільйони доларів. Виробники Ту-160М запевняють, що модернізована версія буде ефективнішою за стару на 60%.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін відвідав Казанський авіазавод (КАЗ). Повідомлялося, що модернізовані літаки Ту-160М зможуть нести нове озброєння — аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

У росЗМІ передавали, що на одному польоті "розваги" Путіна не завершились. Після обережного сходження трапом він сів за кермо КАМАЗу.