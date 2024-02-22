Путіну показали 4 бомбардувальники Ту-160М: чи відновила РФ виробництво літаків

Літаки "Белый лебедь" подаються як нові і модернізовані бомбардувальники. Фокус звʼязався з авіаекспертом Анатолієм Храпчинським щодо перспектив виробництва Ту-160М в Казані.

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Президенту РФ Володимиру Путіну влаштували екскурсію по авіазаводу в Казані, де виробляють літаки Ту-22М3, Ту-160М, а також сімейство Ту-214. В одному з ангарів було показано одразу 4 стратегічних бомбардувальники Ту-160М. Фокус розібрався, чи відновила РФ виробництво бортів, а також поспілкувався з авіаційним експертом Анатолієм Храпчинським на цю тему.

"Белый Лебедь" на крилі – що відомо модернізацію Ту-160М

Володимиру Путіну продемонстрували одразу чотири літаки: два модернізованих, а інші два були складені з радянських "заготівель", які добудували ще у 2022 році, але вони досі не здані Міноборони РФ.

Володимир Путін залазить у бомбардувальник Ту-160М

У РФ заявляють, що в межах модернізації вони інтегрують передову авіоніку і оновлені двигуни НК-32-02. Поповниться і ракетне озброєння, планується інтегрувати "гіперзвукові" ракети. Основні характеристики Ту-160М:

радіус дії — до 5500 кілометрів;

озброєння: ракети Х-101/Х-102, Х-55СМ, Х-555;

максимальна швидкість — 2200 км/год;

максимальна польотна стеля — 16 км;

максимальна злітна маса — 275 тонн;

Анатолій Храпчинський в коментарі Фокусу зауважив, що достеменно невідомо, які самі роботи проводить Росія, бо заяви можуть бути пропагандою.

"З мого боку є розуміння, що є потреба в покращенні. Якщо ми кажемо про модернізацію, то це покращення засобів носіїв, тобто двигунів. Тому що у них дуже малий робочий ресурс. Там стоять двигуни НК-32, вони мають всього близько трьох тисяч годин ресурсу і тисячу годин міжремонтний ресурс. Хоча знов таки, російські медіа продовжують розповідати про те, що вони збільшили ресурс до тисячі п'ятисот і так далі. Але мені складно в це повірити, з урахуванням тих втрат, які були з 90-х років. […] Далі – авіоніка, вся радіоелектронна частина повинна все ж таки змінюватися, бо треба в ногу з часом крокувати. Але якщо врахувати наявні обмеження, то складно сказати, чи можуть вони поставити набагато кращу техніку або засоби радіоелектронної боротьби, або радіорозвідки, або радіолокаційні станції, які б працювали набагато краще за ті, що є.", — пояснює Анатолій.

Модернізовані двигуни НК-32-02

Він також впевнений, що мова точно не йде про нові двигуни, як це відбувається під час модернізації американських бомбардувальників B-52 Stratofortress. Загалом український фахівець вважає, що мова йде не стільки про модернізацію Ту-160М, скільки про його ремонт для продовження експлуатації.

"Я би назвав це просто звичайним ремонтом, який допоможе їм ще їх далі експлуатувати, тому що повернімось до того, що було в 1991 році. Тоді частина літаків була порізана за програмою зменшення озброєння між Сполученими Штатами і колишніми країнами Радянського Союзу. А ті літаки, що залишились, вони були з обмеженим ресурсом", — зазначає авіаційний експерт в коментарі Фокусу.

Чи відновила РФ виробництво стратегічних бомбардувальників Ту-160М

У РФ стверджують, що на Казанському авіазаводі наразі працює 8500 осіб. У Defense Express пишуть, що якщо це дійсно так, то підприємство є одним з найбільших у РФ. Виробники ракет Х101 МКБ "Радуга" мають 1600 працівників, а "Уралвагонзавод" — 12 тисяч осіб. Окрім того, що там нібито працює понад 8500 людей, заявляється про відновлення заводом комплексу по обробці виробів з титану. Храпчинський зауважує, що саму технологію з обробки титану створили українські фахівці підприємства Патона, яке нині називається Інститутом електрозварювання Патона.

"Сполучені Штати і інші цивілізовані країни спроможні робити такі станки щодо обробки титана. Казати, наприклад, про Китай, про Іран або про ті країни, з ким РФ має відносини, що вони можуть передати технології подвійного призначення, це навряд", — продовжує експерт й додає, що у РФ часто пропаганда підміняє реальний стан справ.

Ту-160М здійснив політ під час візиту Путіна Фото: Міноборони РФ

Щодо кількості працівників, то на думку Анатолія Храпчинського, це може бути продовженням радянських традицій, коли роздувався штат. До того ж невідомо, в якому режимі вони працюють. Можливо, вони працюють в одну зміну й кілька разів на тиждень.

Як відобразиться на російсько-українській війні додаткові чотири Ту-160М?

За даними FlightGlobal, РФ має 15 літаків Ту-160, з яких невідомо скільки знаходиться в боєготовому стані. Вісім літаків ПКС РФ отримали від України. Інші 7, за словами військового експерта, були у РФ. Фахівець пояснює чому ворог використовує замість Ту-160М "Белый лебедь" старі Ту-95 для ударів по Україні.

"Чому старий Ту-95 використовують? Тому що можна їх "і у хвіст і в гриву" використовувати і не боятися, тому що вони там по ресурсу достатньо. У них там двигуни НК-12 на 33 тисячі льотних годин. Він не дуже такий прямо вибагливий. Вони поставили пілони, щоб можна було повісити ракети Х-101, тому що всередину вони не вміщаються, бо готувались для ракет Х-55 або Х-555, які значно менше. Це значно погіршило аеродинаміку літака. Це навантажило крило і двигун. І вони про це казали, що треба модернізувати, змінювати і підсилювати крило", — пояснює Храпчинський Фокусу.

До того ж оновлені Ту-160М спочатку мають пройти навчально-тренувальні польоти. Анатолій Храпчинський резюмує тим, що РФ як і СРСР лише копіюють розробки США. "Белый лебедь" — це радянська відповідь американським B-1 Lancer.