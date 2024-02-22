Путину показали 4 бомбардировщика Ту-160М: возобновила ли РФ производство самолетов

Самолеты "Белый лебедь" подаются как новые и модернизированные бомбардировщики. Фокус связался с авиаэкспертом Анатолием Храпчинским относительно перспектив производства Ту-160М в Казани.

Related video

Президенту РФ Владимиру Путину устроили экскурсию по авиазаводу в Казани, где производят самолеты Ту-22М3, Ту-160М, а также семейство Ту-214. В одном из ангаров было показано сразу 4 стратегических бомбардировщика Ту-160М. Фокус разобрался, возобновила ли РФ производство бортов, а также пообщался с авиационным экспертом Анатолием Храпчинским на эту тему.

"Белый Лебедь" на крыле — что известно о модернизации Ту-160М

Владимиру Путину продемонстрировали сразу четыре самолета: два модернизированных, а другие два были составлены из советских "заготовок", которые достроили еще в 2022 году, но они до сих пор не сданы Минобороны РФ.

Владимир Путин залезает в бомбардировщик Ту-160М

В РФ заявляют, что в рамках модернизации они интегрируют передовую авионику и обновленные двигатели НК-32-02. Пополнится и ракетное вооружение, планируется интегрировать "гиперзвуковые" ракеты. Основные характеристики Ту-160М:

радиус действия — до 5500 километров;

вооружение: ракеты Х-101/Х-102, Х-55СМ, Х-555;

максимальная скорость — 2200 км/ч;

максимальный полетный потолок — 16 км;

максимальная взлетная масса — 275 тонн;

Анатолий Храпчинский в комментарии Фокусу отметил, что точно неизвестно, какие именно работы проводит Россия, потому что заявления могут быть пропагандой.

"С моей стороны есть понимание, что есть потребность в улучшении. Если мы говорим о модернизации, то это улучшение средств носителей, то есть двигателей. Потому что у них очень малый рабочий ресурс. Там стоят двигатели НК-32, они имеют всего около трех тысяч часов ресурса и тысячу часов межремонтный ресурс. Хотя опять-таки, российские медиа продолжают рассказывать о том, что они увеличили ресурс до тысячи пятисот и так далее. Но мне сложно в это поверить, с учетом тех потерь, которые были с 90-х годов. [...] Дальше — авионика, вся радиоэлектронная часть должна все же меняться, потому что надо в ногу со временем шагать. Но если учесть имеющиеся ограничения, то сложно сказать, могут ли они поставить гораздо лучшую технику или средства радиоэлектронной борьбы, или радиоразведки, или радиолокационные станции, которые бы работали намного лучше тех, что есть.", — объясняет Анатолий.

Модернизированные двигатели НК-32-02 модернизированные двигатели НК-32-02

Он также уверен, что речь точно не идет о новых двигателях, как это происходит при модернизации американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress. В целом украинский специалист считает, что речь идет не столько о модернизации Ту-160М, сколько о его ремонте для продления эксплуатации.

"Я бы назвал это просто обычным ремонтом, который поможет им еще их дальше эксплуатировать, потому что вернемся к тому, что было в 1991 году. Тогда часть самолетов была порезана по программе уменьшения вооружения между Соединенными Штатами и бывшими странами Советского Союза. А те самолеты, которые остались, они были с ограниченным ресурсом", — отмечает авиационный эксперт в комментарии Фокусу.

Возобновила ли РФ производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М

В РФ утверждают, что на Казанском авиазаводе сейчас работает 8500 человек. В Defense Express пишут, что если это действительно так, то предприятие является одним из крупнейших в РФ. Производители ракет Х101 МКБ "Радуга" имеют 1600 работников, а "Уралвагонзавод" — 12 тысяч человек. Кроме того, что там якобы работает более 8500 человек, заявляется о восстановлении заводом комплекса по обработке изделий из титана. Храпчинский отмечает, что саму технологию по обработке титана разработали украинские специалисты предприятия Патона, которое сейчас называется Институтом электросварки Патона.

"Соединенные Штаты и другие цивилизованные страны способны делать такие станки по обработке титана. Говорить, например, о Китае, об Иране или о тех странах, с кем РФ имеет отношения, что они могут передать технологии двойного назначения, это вряд ли", — продолжает эксперт и добавляет, что в РФ часто пропаганда подменяет реальное положение дел.

Ту-160М совершил полет во время визита Путина Фото: Министерство обороны РФ

Относительно количества работников, то по мнению Анатолия Храпчинского, это может быть продолжением советских традиций, когда раздувался штат. К тому же неизвестно, в каком режиме они работают. Возможно, они работают в одну смену и несколько раз в неделю.

Как отразится на российско-украинской войне дополнительные четыре Ту-160М?

По данным FlightGlobal, РФ имеет 15 самолетов Ту-160, из которых неизвестно сколько находится в боеготовом состоянии. Восемь самолетов ВКС РФ получили от Украины. Остальные 7, по словам военного эксперта, были у РФ. Специалист объясняет, почему враг использует вместо Ту-160М "Белый лебедь" старые Ту-95 для ударов по Украине.

"Почему старый Ту-95 используют? Потому что можно их "и в хвост и в гриву" использовать и не бояться, потому что они там по ресурсу достаточно. У них там двигатели НК-12 на 33 тысячи летных часов. Они не очень такой прямо прихотливые. Они поставили пилоны, чтобы можно было повесить ракеты Х-101, потому что внутрь они не помещаются, так как готовились для ракет Х-55 или Х-555, которые значительно меньше. Это значительно ухудшило аэродинамику самолета. Это нагрузило крыло и двигатель. И они об этом говорили, что надо модернизировать, менять и усиливать крыло", — объясняет Храпчинский Фокусу.

К тому же обновленные Ту-160М сначала должны пройти учебно-тренировочные полеты. Анатолий Храпчинский резюмирует тем, что РФ, как и СССР только копируют разработки США. "Белый лебедь" — это советский ответ американским B-1 Lancer.