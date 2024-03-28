"Отдаст ползаработка": актриса Иванна Сахно отказалась играть россиянку для Netflix (видео)

Украинка Иванна Сахно отказалась от первой важной роли, которую должна была сыграть для американского потокового сервиса. Из-за разрыва контракта она должна отдать половину заработка со следующего фильма.

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Потоковый сервис Netflix планировал снять сериал, одна из персонажей которого происходила из СССР. Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно отказалась от роли. После вторжения РФ такие действия для нее стали недопустимы, хотя ей и придется заплатить штраф. О последствиях своего решения Сахно рассказала в интервью "ТСН".

Сахно объяснила, что согласилась на съемки сериала до начала эпидемии COVID-19. Согласно сценарию ленты, который выходил на потоковом сервисе, она сыграла бы американку, которая происходит из Советского Союза, то есть имела какую-то отдаленную связь с Россией.

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Когда началось полномасштабное вторжение РФ, актриса поняла, что не сможет выполнить взятые обязательства и отказалась от роли.

"Я поняла, что я просто не могу играть человека даже из Советского Союза", — заявила украинка.

В разговоре с журналисткой актриса отметила, что сыграть в том сериале было для нее достаточно важным — речь шла об одной из первых ее ролей. Однако все же приняла такое решение и разорвала контракт с Netflix. По ее словам, за подобные действия на нее наложили штраф. В частности, половину заработка с нового фильма, в котором она будет играть, перечислят потоковому сервису.

Иванна Сахно не объяснила, какой гонорар должна была получить за роль экс-россиянки и какой, соответственно, штраф для Netflix.

"Я им должна 50% своей зарплаты из-за того, что разорвала тот контракт", — сказала она.

Война РФ — Сахно о роли в фильме Netflix (см. с 12:25)

Война РФ — действия Иванны Сахно

Отметим, Иванна Сахно — 26-летняя актриса, которая родилась в Украине, здесь же снялась в первых фильмах ("Леся + Рома", "Иван Сила"), но потом продолжила карьеру в США. Одна из ее самых известных ролей — блокбастер "Тихоокеанский рубеж 2" (2018 год), в котором она перевоплотилась в польку Викторию Маликову. В 2021 году стало известно, что она примет участие в одном из эпизодов сериала вселенной "Звездных войн". Эпизод вышел в 2023 году: зрители увидели, что Сахно исполнила роль джедая-ученицы Шин Хати.

Актриса поддержала Украину в первые недели вторжения РФ. В частности, в мае 2023 года она стала амбассадором платформы по поддержке Украины United 24. Также посещала украинские города, которые страдали от войны.

Напоминаем, в марте 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что благодаря платформе United 24 Украина сможет выпускать 2 млн беспилотников в год. Еще одно достижение платформы — профинансировано производство чипа, который противодействует российским средствам радиоэлектронной борьбы.