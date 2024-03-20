Нужны деньги от Запада: Украина может производить 2 млн беспилотников в год, — Федоров

Министр цифровой трансформации заявил, что в сфере производства дронов работают более 200 украинских компаний, віпускающих различные типы беспилотников.

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Украина могла бы производить 2 миллиона дронов в год, если бы США и другие страны Запада оказывали большую финансовую поддержку. Об этом сообщил министр цифровой Михаил Федоров изданию The Guardian.

Сообщается, что сейчас Украина производит миллион дронов в год.

Как рассказал Федоров, украинские производители способны на большее, однако у украинского правительства нет достаточно средств.

Собирать средств, как рассказал министр, помогает инициатива United 24. Один сбор средств на морские дроны собрал 8 миллионов долларов за 36 часов.

"Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов дронов", — сказал он.

Министр сообщил, что в сфере производства дронов работают более 200 украинских компаний, віпускающих различные типы беспилотников.

Федоров также сказал, что Украина стала почти самодостаточной в сборке дронов, за исключением коммерческих квадрокоптеров для разведки.

В материале говорится, что основная часть дронов, используемых на линии фронта, — это дешевые, легкие FPV-дроны. Они могут стоить до 400 долларов.

По словам Федорова, дроны обычно могут нести лишь относительно небольшое количество взрывчатки, размером с две гранаты. Поэтому БПЛА не могут полноценно заменить артиллерию.

Министр отметил, что украинские военные используют морские дроны, разведывательные БПЛА, однако самыми важными являются беспилотники-камикадзе, поражающие цели на расстоянии в 40 километров и использующие ИИ для наведения на цель.

СМИ сообщали, что дроны могли атаковать завод, выпускающий приборы для самолетов и вертолетов в Курске. По словам журналистов, в Курске целями атаки мог стать завод "Авиаавтоматика", который также производит электроприводы, использующиеся в нефтяной, газовой и прочих промышленностях.

Также сообщалось, что в России улучшили систему против FPV-дронов ВСУ. Комплекс радиоэлектронной борьбы "Пероед-М" россияне запустят в массовое производство. Их готовят к отправке на фронт в больших количествах.