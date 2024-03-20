В России улучшили систему против FPV-дронов ВСУ: чем опасен "Пероед-М" (видео)

Комплекс радиоэлектронной борьбы россияне запустят в массовое производство, пишут местные СМИ. Их готовят к отправке на фронт в больших количествах.

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Комплексы обнаружения и перехвата FPV-дронов "Пероед-М" будут запущены в массовое производство в ближайшее время. Об этом сообщает издание "Российская газета".

Средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Пероед" оснащено автоматической турелью СОЗ РЭБ, радарами типа "Репейник", которые, как заявляют российские инженеры, способны отслеживать мелкие цели типа коммерческих FPV-дронов, которые активно применяют ВСУ в качестве "камикадзе". "Пероед-М" оккупанты называют самым эффективным средством РЭБ против FPV-беспилотников, потому что он якобы распознает дроны 256 видов.

Заявляется, что устройство может засечь беспилотник на расстоянии 15 км, даже если он находится на высоте 5 км, а подавить сигнал между ним и оператором на расстоянии 2,5 км. Сам "Пероед" якобы сложно отследить благодаря узкому лучу сканирования.

Издание пишет, что комплекс РЭБ был доработан: он получил пульт дистанционного управления, откорректированые параметры антенно-фидерного тракта, передатчики актуальных диапазонов частот. В таком виде "Пероед-М" будет запущен в серийное производство.

Напомним, что российское средство РЭБ функционирует на частотах от 900 Мгц до 5,8 Ггц, а также на нестандартных частотах, которые применяются для установления связи между оператором и FPV-дроном. Система "Пероеда" сконструирована таким образом, что радиолокационные системы, блоки радиоэлектронной борьбы и пульт управления находятся в нескольких сотнях метров друг от друга. Это сделано для того, чтобы обезопасить операторов.

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Компактные размеры и модульное разделение на два блока обеспечивают возможность крепления на специальную экипировку и обеспечивают скрытность перемещения боевого расчета. Комплекс развертывается за 5 минут и может работать до 8 часов, управление осуществляет один человек.

Ранее мы писали о том, что в Украине разработали плату для изменения частоты дронов в полете. Устройство позволяет забить в дрон три значения нестандартной частоты видеосигнала и менять их во время выполнения задачи. Оно помогает избежать средств радиоэлектронной борьбы и улучшает совместную работу БПЛА.