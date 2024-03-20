У Росії поліпшили систему проти FPV-дронів ЗСУ: чим небезпечний "Пероїд-М" (відео)

Комплекс радіоелектронної боротьби росіяни запустять у масове виробництво, пишуть місцеві ЗМІ. Їх готують до відправки на фронт у великих кількостях.

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Комплекси виявлення і перехоплення FPV-дронів "Пероїд-М" будуть запущені в масове виробництво найближчим часом. Про це повідомляє видання "Российская газета".

Засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Пероїд" оснащений автоматичною туреллю СОЗ РЕБ, радарами типу "Репейник", які, як заявляють російські інженери, здатні відстежувати дрібні цілі на кшталт комерційних FPV-дронів, що їх активно застосовують ЗСУ як "камікадзе". "Пероїд-М" окупанти називають найефективнішим засобом РЕБ проти FPV-безпілотників, тому що він нібито розпізнає дрони 256 видів.

Заявляється, що пристрій може засікти безпілотник на відстані 15 км, навіть якщо він перебуває на висоті 5 км, а придушити сигнал між ним і оператором на відстані 2,5 км. Сам "Пероїд" нібито складно відстежити завдяки вузькому променю сканування.

Видання пише, що комплекс РЕБ був доопрацьований: він отримав пульт дистанційного керування, відкориговані параметри антенно-фідерного тракту, передавачі актуальних діапазонів частот. У такому вигляді "Пероїд-М" буде запущено в серійне виробництво.

Нагадаємо, що російський засіб РЕБ функціонує на частотах від 900 МГц до 5,8 ГГц, а також на нестандартних частотах, які застосовують для встановлення зв'язку між оператором і FPV-дроном. Систему "Пероїд" сконструйовано таким чином, що радіолокаційні системи, блоки радіоелектронної боротьби і пульт управління розташовані за кілька сотень метрів один від одного. Це зроблено для того, щоб убезпечити операторів.

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Компактні розміри та модульний поділ на два блоки забезпечують можливість кріплення на спеціальну екіпіровку і забезпечують скритність переміщення бойового розрахунку. Комплекс розгортається за 5 хвилин і може працювати до 8 годин, управління здійснює одна людина.

Раніше ми писали про те, що в Україні розробили плату для зміни частоти дронів у польоті. Пристрій дає змогу забити в дрон три значення нестандартної частоти відеосигналу і змінювати їх під час виконання завдання. Він допомагає уникнути засобів радіоелектронної боротьби і покращує спільну роботу БПЛА.