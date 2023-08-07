Росія завезла на фронт систему РЕБ "Пероед": що про неї відомо (відео)

За задумом розробників, комплекс має створювати невидимий купол, що захищає від українських дронів.

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Російські окупанти почали застосовувати в зоні бойових дій в Україні нову систему РЕБ "Піроїд". Що вона собою являє, розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Безкрестнов написав у своєму Telegram-каналі.

"Виглядає зовні дуже непогано. Без повітряного охолодження з мого досвіду постійно він працювати не зможе. Тому або потужність нижче 10 ват на діапазон, або режим роботи "прийом-придушення", — написав він.

Як стверджують виробники, "Піроїд" націлений на придушення FPV, яке досягається шляхом того, що техніка створює навколо себе своєрідний "щит".

"Як і ми, вони, ймовірно, вперлися в поляризацію і додали другу антену. Треба розуміти, що при такому компонуванні антен комплекс створює не Купол, а такий собі Щит. На око 60 — 70 градусів розкриву в бік нахилу", — пояснив Бескрестнов.

Технічні характеристики РЕБ "Пероед":

діапазон роботи — 900 МГц, 1.2 ГГц, 1.5 ГГц, 2.4 ГГц, 5.8 ГГц;

потужність — 40 і 20 Вт;

батарея — 22Аг 12 вольт;

час роботи від акумулятора — 40 хвилин;

ціна — $3,5 тис.

Нагадаємо, раніше в РФ показали антидронову систему "Тритон", яка захищатиме танки та іншу техніку. За задумом розробників, "Тритон" має пригнічувати канали управління і передачі даних FPV-дронів.

А в березні 2023 року в Росії випробували комплекс "Серп-ВС5" проти дронів. "Серп-ВС5" є модернізованою версією "Серп-ВС", презентованої торік, але тепер він отримав можливість пригнічувати не тільки цивільні, а й військові дрони, які використовуються для розвідки або атак.