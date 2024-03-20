ЗСУ отримали українські FPV-дрони з автонаведенням, які уражають цілі, захищені РЕБ (відео)

Оператору треба лише виокремити ціль на відео, а далі дрон сам вполює її. Така технологія допомагає в ураженні об'єктів, захищених засобами РЕБ, які придушують сигнал.

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На озброєнні ЗСУ є дрони-камікадзе з автоматичним наведенням на ціль, які не бояться систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це розповів на своєму Telegram-каналі волонтер Сергій Стерненко.

Волонтер також додав відео роботи самонавідного FPV-дрона від 60 та 63 окремих механізованих бригад ЗСУ. Воно демонструє знищення російського танку таким БПЛА. Дрон заходив на ціль в умовах активного придушення засобами РЕБ, але при цьому на фінальному етапі ураження зміг виконати своє завдання.

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Стерненко зазначає, що технологія поки нова та потребує вдосконалення і масштабування. У майбутньому очікуються, БПЛА у вигляді квадрокоптерів, літаків, як денного, так і нічного типу, оснащені цим технічним рішенням.

В Україні таки дрон розробили не вперше, проте на відео він показав одне з перших реальних застосувань технології у бою. Він каже, що у російських окупантів теж є така технологія у стадії тестування. Поки що проєкт підтримають волонтери, але надалі є плани залучити до нього державу.

"І так, це не перше подібне рішення в Україні. Але одне із перших успішних застосувань. І ворог, на жаль, теж має подібні напрацювання. Вже понад місяць росіяни тестують схожу технологію, тому ми тим паче має вкластись у розвиток. А як продукт буде повністю готовий – залучимо до закупівель і державу. Щоб ще більше масштабуватись", — каже Сергій Стерненко.

Якщо порахувати вартість такого дрона зі слів Стерненко, який назвав кількість великої партії у понад 1300 одиниці з вартістю 50 млн гривень, вона складатиме еквівалент 1000 доларів США. Але у повідомленні зазначається, що частина цієї суми йде на подальшу розробку та удосконалення.

В іншому повідомленні Сергій зазначає, що відео самонавідних дронів, яке з’являтиметься надалі в Інтернеті, не завжди буде якісним. Ці БПЛА застосовуватимуться бійцями саме в умовах дії систем РЕБ, які викликають перешкоди або ж повне припинення трансляції по відеоканалу. Втім, головне завдання дронів — ефективно уражати техніку російських окупантів.

Сайт Defense Express зазначає, що з таким дронам оператор має лише позначити ціль для ураження, а далі безпілотник сам попрямує до неї. Також попри ймовірну більшу ціну порівняно зі звичайними безпілотниками, вартість ураження цілі з урахуванням її власної ціни може бути набагато меншою. Адже засоби РЕБ частіше приховують дорожчі цілі, на ліквідацію яких часто витрачають декілька звичайних дронів або інших засобів.

Існують й інші українські розробки які дозволяють обходити засоби радіоелектронної боротьби. Нещодавно компанія "Дронарня" показала ударний дрон "Бандерик-Стрічка", який поєднаний з оператором оптоволоконним кабелем. Дрон з кабелем невразливий для РЕБ, завжди передає якісне зображення та більш безпечний для пілотів — ворог не може знайти їх засобами радіорозвідки. Проте він має низку обмежень у застосуванні: може заплутатися у власному кабелі, або зачепитися ним за інші об'єкти, що може призвести до втрати безпілотника.

Також українські виробники, які не називають себе, представили друковану плату для зміни частот дронів на нестандартні. Пристрій дозволяє забити три значення частоти відеоканалу та перемикати їх у разі необхідності прямо в польоті.