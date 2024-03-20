Дроны могли атаковать завод, выпускающий приборы для самолетов и вертолетов в Курске, — СМИ

По словам журналистов, в Курске целями атаки мог стать завод "Авиаавтоматика", который также производит электроприводы, использующиеся в нефтяной, газовой и прочих промышленностях.

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Целями украинских дронов и ракет в Курске могли стать электроподстанция, находящаяся возле войсковой части, а также завод "Авиаавтоматика", который производит приборы для российской военной авиации. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Руководство Курской области сообщило, что в ночь на 20 марта город подвергся атаке дронов и ракет, которыми якобы были переоборудованные С-200 для наземных целей.

Карта ударов в Курске

По сведениям Mash, воздушные цели были сбиты, однако при этом обломки одной из целей оказались на электроподстанции "Высокая". Без электричества остались семь улиц. По словам авторов публикации "Радио Свободы", в 500 метрах от подстанции расположена 16-я отдельная бригада РЭБ российских войск. Военнослужащие бригады участвовали в полномасштабном вторжении в Украину в сентябре 2022 года, одну из позиций захватили ВСУ.

Карта ударов в Курске

Видео ночных взрывов в Курске геолоцировали в районе курского завода "Авиаавтоматика", который выпускает приборы и аппаратуру для автоматического регулирования и управления для самолетов и вертолетов. Ко всему прочему, выпускаются электроприводы, использующиеся в нефтяной, газовой и прочих промышленностях.

Напомним, что дроны ГУР атаковали российский аэродром "Энгельс".

Также сообщалось, что российские войска обстреляли гражданские машины в Херсонской области. По данным ОВА, от полученных ранений погибли двое мужчин. В соцсетях сообщают, что люди находились рядом с авто.